Un gruppo musicale di origine sudcoreana si prepara a esibirsi in Italia come parte del loro tour europeo. La tappa si svolgerà a Milano e fa parte di una serie di concerti denominata The New Xcene, annunciata ufficialmente il 9 aprile. La tournée attraverserà diverse città del continente, con il concerto milanese che rappresenta una delle tappe principali.

Il gruppo musicale Xdinary Heroes approderà in Italia per una tappa del tour europeo intitolato The New Xcene, dopo aver reso noti il 9 aprile le date della propria tournée continentale. L’itinerario prevede un passaggio fondamentale a Milano, inserito in un circuito di appuntamenti che vedrà i musicisti esibirsi anche a Londra, Parigi e Francoforte, oltre a un concerto programmato per il 31 maggio a Manchester. L’espansione del mercato musicale verso l’Europa continentale. La decisione di Xdinary Heroes di portare la propria proposta dal vivo nelle principali metropoli europee riflette una strategia di consolidamento del pubblico internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - K-pop: gli Xdinary Heroes arrivano a Milano con il tour europeo

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XDINARY HEROES annunciano il loro ritorno dal vivo in Italia [Info e Biglietti]In attesa dell’uscita del nuovo album DEAD AND il 17 aprile, gli Xdinary Heroes annunciano il loro ritorno dal vivo in Italia per un’unica data, martedì 9 giugno 2026, al Fabrique di Milano. newsic.it

Gli Xdinary Heroes tornano in Italia per portare tutta l'energia del loro k-rock in un appuntamento unico! 9 giugno 2026 | Milano, Fabrique Biglietti disponibili da giovedì 16 aprile alle ore 12:00 su https://www.ticketone.it/artist/xdinary-heroes/affiliate=IT - facebook.com facebook

XDINARY HEROES - La band torna in Italia a giugno 2026 con un unico concerto a Milano. #XdinaryHeroes x.com