Juventus stagione da record per McKennie | gol e assist a valanga

Durante questa stagione, un calciatore americano ha registrato numeri significativi con la sua squadra, contribuendo con numerosi gol e assist. La sua crescita è stata influenzata dal cambio di allenatore, che ha portato a un miglioramento nel suo rendimento offensivo. Ora, il giocatore è diventato un elemento chiave nelle azioni offensive, mostrando un impatto evidente negli ultimi trenta metri del campo.