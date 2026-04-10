Juventus stagione da record per McKennie | gol e assist a valanga
Durante questa stagione, un calciatore americano ha registrato numeri significativi con la sua squadra, contribuendo con numerosi gol e assist. La sua crescita è stata influenzata dal cambio di allenatore, che ha portato a un miglioramento nel suo rendimento offensivo. Ora, il giocatore è diventato un elemento chiave nelle azioni offensive, mostrando un impatto evidente negli ultimi trenta metri del campo.
McKennie, una stagione da record: l’effetto Spalletti trasforma l’americano. Non è più solo una questione di quantità, ma di un impatto devastante negli ultimi trenta metri. Quella che sta vivendo Weston McKennie è, numeri alla mano, la miglior stagione della sua carriera. Il texano L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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