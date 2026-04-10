Juventus | stabilità e ricostruzione paziente

La Juventus ha deciso di concentrarsi su una fase di stabilità e ricostruzione, evitando interventi radicali. La società ha annunciato il rinnovo di alcuni contratti chiave e ha confermato il mantenimento di un allenatore con contratto fino alla fine della stagione. Sono stati inoltre rinnovati alcuni accordi di sponsorizzazione e sono state prese decisioni riguardo alla rosa di giocatori in vista dei prossimi impegni ufficiali.

La Juventus ha scelto la strada della stabilità e della ricostruzione paziente. Il rinnovo di Luciano Spalletti fino al 30 giugno 2028 non è più legato alla qualificazione in Champions League: la società bianconera ha deciso di blindare il tecnico indipendentemente dal piazzamento finale di questa stagione, convinta che l’allenatore L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: stabilità e ricostruzione paziente Portogallo, Sampaio Seguro eletto presidente con ampio consenso: un voto per stabilità e ricostruzione dopo le crisi.Il Portogallo ha un nuovo presidente: si tratta di Sampaio Seguro, il candidato socialista che, secondo le prime proiezioni, ha ottenuto un trionfo... Espulsione Kalulu, Inter Juventus si infiamma nel finale di primo tempo! La ricostruzioneMercato Inter, dalla Germania spunta l’indiscrezione: il Borussia Dortmund punta forte su un difensore nerazzurro. Temi più discussi: Juventus, il rinnovo è cosa fatta: accordo totale con il top player | Manca solo la firma; Juve-Spalletti insieme sino al 2028: rinnovo e caccia alla Champions; Juventus, ecco il rinnovo di Spalletti! Domani l’ufficialità?. Fino al 2028 insieme: la Juventus blinda SpallettiLa Juventus sceglie la continuità e rilancia il proprio progetto tecnico: è ufficiale il rinnovo di Luciano Spalletti, che resterà alla guida dei bianconeri fino al 30 giugno 2028. Una decisione chiar ... torinotoday.it Juventus, futuro con Spalletti: rinnovo fino al 2027 e strategie per Champions e mercatoJuventus, futuro con Spalletti: rinnovo fino al 2027 e strategie per Champions e mercato Settimana di decisioni cruciali in casa Juventus: la dirigenza è pronta a fissare punti fermi ... tuttojuve.com Secondo quanto riferito da 'A Bola', lo #Sporting sarebbe disposto a cedere #Hjulmand nella prossima sessione di calciomercato La #Juventus potrebbe ritornare con forza sul calciatore, ma in pole ci sarebbe il #ManchesterCity Secondo voi potrebbe es - facebook.com facebook #Juventus: ufficiale il rinnovo di #Spalletti fino al 2028 a 5 milioni all'anno x.com