La Juventus sta definendo i propri piani tecnici e si concentra sullo sviluppo di Conceiçao come punto focale. Nel frattempo, l’allenatore Spalletti ha adottato un approccio simile a quello usato da Salah con Conceiçao, seguendo un modello che sembra influenzare le scelte della società. La squadra ha iniziato a lavorare su questa linea strategica, cercando di migliorare le proprie prestazioni in vista della prossima stagione.

La Juventus sta delineando con sempre maggiore chiarezza il proprio progetto tecnico, mettendo al centro della crescita Conceiçao. Come riportato da TuttoJuve, l’idea che emerge è quella di costruire un percorso evolutivo ben definito per l’esterno portoghese, prendendo un modello di sviluppo già collaudato: quello di Mohamed Salah. Il paragone non è casuale, ma rappresenta una direzione precisa verso cui il club bianconero intende indirizzare l’ex Porto. Luciano Spalletti ha un’idea molto chiara su come migliorare il giocatore: l’obiettivo principale è aumentare la sua incisività negli ultimi metri, rendendolo più concreto sotto porta e più determinante nelle scelte offensive. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, Spalletti segue il modello Salah per Conceiçao

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