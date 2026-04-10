Juventus | Spalletti sarà uno dei più pagati

La Juventus ha annunciato ufficialmente il prolungamento del contratto di Luciano Spalletti, che rimarrà alla guida della squadra fino al 30 giugno 2028. La decisione riguarda l'allenatore e il suo incarico, senza ulteriori dettagli riguardanti le clausole o le condizioni del rinnovo. La comunicazione è stata resa nota attraverso i canali ufficiali del club, confermando la continuità tecnica per i prossimi anni.

La Juventus ha reso ufficiale il prolungamento del contratto di Luciano Spalletti fino al 30 giugno 2028. L’annuncio, arrivato nella giornata di venerdì 10 aprile 2026, chiude definitivamente le voci delle ultime settimane e dà al tecnico toscano la certezza di guidare il progetto bianconero per le prossime due stagioni. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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LUCIANO SPALLETTI SARÀ IL NUOVO ALLENATORE DELLA JUVENTUS!

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