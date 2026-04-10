Juventus | Spalletti rinnovo ufficiale

La società ha annunciato oggi il prolungamento dell'accordo con l'allenatore fino alla fine della stagione 2027-2028. La firma è arrivata venerdì 10 aprile 2026, e il nuovo contratto avrà validità fino al 30 giugno 2028. Questa decisione riguarda il tecnico che ha guidato la squadra nelle ultime stagioni e che continuerà a farlo nei prossimi due anni.

La Juventus ha ufficializzato oggi, venerdì 10 aprile 2026, il rinnovo di contratto di Luciano Spalletti fino al 30 giugno 2028. Il tecnico toscano, arrivato sulla panchina bianconera nell’autunno 2025 in un momento di difficoltà, prolunga così la sua esperienza in bianconero per altre due stagioni, portando stabilità e continuità L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti, rinnovo ufficiale Leggi anche: Juventus, è ufficiale il rinnovo di Luciano Spalletti: i dettagli Leggi anche: Juventus, ufficiale il rinnovo di Spalletti fino al 2028. L'abbraccio alla squadra: "Ci aspettano tante sfide" Juventus Spalletti: rinnovo in vista Con Lorenzo Temi più discussi: Juventus-Spalletti, fumata bianca: entro 24 ore l'annuncio del rinnovo fino al 2028; Spalletti-Juventus, è fatta per il rinnovo: cifre e durata, atteso l'annuncio ufficiale; Juve-Spalletti, ci sono importanti novità sul rinnovo; Perché Spalletti non rinnova con la Juventus? Incertezze e piani di mercato. Pagina 1 | Juve, ufficiale il rinnovo di Spalletti fino al 2028: tutti i dettagli del contrattoC'è l'annuncio del club bianconero: il tecnico di Certaldo resterà alla guida della Vecchia Signora anche nella prossima stagione ... corrieredellosport.it Spalletti dopo il rinnovo con la Juventus: Tutto indicava che fosse la soluzione più correttaDopo il rinnovo fino al 2028 con la Juventus, ecco che arrivano anche delle dichiarazioni del tecnico bianconero Luciano Spalletti ai canali ufficiali. tuttomercatoweb.com #Hjulmand #Juventus Le ultime sulla trattativa - facebook.com facebook “La Juventus è identità”. Mister Luciano Spalletti è passato da @ Small Talk all’Allianz Stadium per raccontarci le sue emozioni dopo il rinnovo in bianconero. Non perderti la puntata sul nostro canale YouTube, Spotify e Amazon music! juve.it/SmallTalk-S x.com