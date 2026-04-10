Juventus si ferma prima dell’Atalanta | poker di assenze con l’Atalanta

Nelle ultime ore si sono diffusi dettagli sulle assenze della Juventus in vista della partita contro l’Atalanta, con quattro giocatori che non saranno disponibili. Nel frattempo, si avvicina l’annuncio ufficiale del prolungamento contrattuale di Luciano Spalletti con la Juventus, con il tecnico che firmerà fino a giugno 2028. La squadra si prepara alla sfida, mentre si attende la conferma dell’accordo con l’allenatore.

Sono le ore dell’atteso annuncio sul rinnovo di Luciano Spalletti, con il tecnico che si legherà fino al giugno 2028 con la Juventus. Luciano Spalletti, allenatore della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it Intanto alla Continassa la squadra bianconera ha continuato gli allenamenti in vista del delicato match di domani sera contro l’ Atalanta, altro crocevia nella rincorsa al quarto posto per la ‘Vecchia Signora’. Da segnalare durante la rifinitura odierna lo stop di Juan Cabal, che ha terminato anzitempo la seduta per un problema fisico. Il difensore colombiano accusa un fastidio all’adduttore della coscia sinistra e la sua presenza è in forte dubbio per la gara di Bergamo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Juventus, Spalletti: niente conferenza stampa prima dell’AtalantaSpalletti non andrà in conferenza stampa prima del match con l’Atalanta Luciano Spalletti non parlerà in conferenza stampa alla vigilia della sfida...

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#Juventus: #Spalletti ha firmato il rinnovo fino al 2028 // Spalletti has signed a new contract at Juventus until 2028 x.com

SPUNTA UN PRIMO INSTANT TEAM Il Corriere dello Sport ha provato ad immaginare una possibile formazione tipo della prossima Juventus Cosa ne pensate di questo 11 #Juventus #SpazioJ - facebook.com facebook