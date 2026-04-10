La Juventus ha svolto l’ultimo allenamento prima della trasferta contro l’Atalanta, con cinque giocatori assenti. La squadra si è concentrata sulla rifinitura in vista della partita, prevista in casa dei bergamaschi. Nel frattempo, si attende l’annuncio ufficiale del rinnovo di contratto del tecnico, che si legherà alla società fino al giugno 2028.

Allenamento di rifinitura per la Juve alla vigilia del fondamentale match in casa dell’Atalanta: nuovo stop in casa bianconera Sono le ore dell’atteso annuncio sul rinnovo di Luciano Spalletti, con il tecnico che si legherà fino al giugno 2028 con la Juventus. Luciano Spalletti, allenatore della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it Intanto alla Continassa la squadra bianconera ha continuato gli allenamenti in vista del delicato match di domani sera contro l’ Atalanta, altro crocevia nella rincorsa al quarto posto per la ‘Vecchia Signora’. Da segnalare durante la rifinitura odierna lo stop di Juan Cabal, che ha terminato anzitempo la seduta per un problema fisico. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus, nuovo stop prima dell’Atalanta: cinque assenze per Spalletti

Juventus, si ferma prima dell’Atalanta: poker di assenze con l’AtalantaSono le ore dell’atteso annuncio sul rinnovo di Luciano Spalletti, con il tecnico che si legherà fino al giugno 2028 con la Juventus.

Juventus, Spalletti: niente conferenza stampa prima dell’AtalantaSpalletti non andrà in conferenza stampa prima del match con l’Atalanta Luciano Spalletti non parlerà in conferenza stampa alla vigilia della sfida...

Temi più discussi: Incubo Vlahovic, nuovo stop per il serbo in Juventus-Genoa: ecco come sta a i tempi di recupero; Juve, non c'è pace per Vlahovic: nuovo infortunio per l'attaccante; Juventus | Vlahovic si ferma ancora: stop di tre settimane, Perin ok; Juventus, Vlahovic si ferma ancora: ennesimo stop di un calvario senza fine.

Juventus, allarme Vlahovic: lesione al polpaccio e stop lungoJuventus, allarme Vlahovic: lesione al polpaccio e stop lungo Nuovo stop per Dusan Vlahovic e nuova preoccupazione in casa Juventus. L’attaccante serbo si è ... tuttojuve.com

Stop per Vlahovic: tempi di recupero e quando può rientrare in campoVlahovic si ferma per un problema al polpaccio: ecco quando può tornare, i tempi di recupero e quante partite rischia di saltare con la Juventus. tag24.it

“ ” Spalletti Juventus, fino al 2028 #Spalletti #Juventus #DAZN x.com

La Juventus ufficializza il rinnovo di contratto di Luciano Spalletti sino al 2028 - facebook.com facebook