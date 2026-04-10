Juventus Mauro Attenti all’Atalanta non ha nulla da perdere

Un ex calciatore ha messo in guardia sulla prossima partita tra due squadre di vertice, sottolineando che l’Atalanta potrebbe rappresentare una minaccia per la qualificazione in Champions League. In vista dello scontro diretto, ha evidenziato come la squadra bergamasca possa giocare senza pressioni, rendendo difficile prevedere il risultato. La partita si avvicina e la tensione cresce tra tifosi e addetti ai lavori, con l’attenzione puntata su questa sfida cruciale.

Juve, l’avvertimento di Mauro: “Attenzione all’Atalanta, è una mina vagante per la Champions”. In vista dell’imminente scontro diretto al vertice, Massimo Mauro ha voluto lanciare un chiaro monito alla squadra di Luciano Spalletti. La sfida tra Juventus e Atalanta non è solo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Mauro “Attenti all’Atalanta, non ha nulla da perdere” Lotta Scudetto, il Napoli non ha nulla da perdere: Chivu risponde a ConteIl Napoli non ha davvero più nulla da perdere, se non un piazzamento in Champions League. Sinner: “Essere in finale a Miami significa molto, Lehecka non ha nulla da perdere”Indian Wells e Miami mi sembrano due tornei completamente diversi, con condizioni differenti. Si parla di: Mauro | Spalletti è una certezza ma ora servono 4 colpi di mercato. Mauro: Menomale che rinnovano Spalletti. È la prima certezza della JuventusMenomale che verrà rinnovato il contratto a Luciano Spalletti, è la prima certezza della Juventus. Parole di Massimo Mauro,. tuttomercatoweb.com Juventus, Mauro promuove Spalletti: Rinnovo giusto. Ora 4 colpi top – Occhio a Bremer e Thuram sul mercatoJuventus, Mauro promuove Spalletti: Rinnovo giusto. Ora 4 colpi top – Occhio a Bremer e Thuram sul mercato La Juventus riparte da una certezza: Luciano ... tuttojuve.com