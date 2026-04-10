Juventus l’incredibile discorso di Spalletti alla squadra

Il 10 aprile 2026, il club ha diramato un comunicato ufficiale in cui ha annunciato il prolungamento del contratto dell’allenatore toscano, che rimarrà sulla panchina della squadra almeno fino al 30 giugno 2028. La decisione conferma la continuità della collaborazione tra l’allenatore e il club, senza ulteriori dettagli sui termini economici o sulle motivazioni che hanno portato a questa scelta. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali del club.

Il matrimonio tra Luciano Spalletti e la Juventus continua. Con un comunicato apparso sui canali ufficiali del club in data 10 aprile 2026, la società bianconera ha annunciato il prolungamento del contratto dell’allenatore toscano, che guiderà la squadra almeno fino al 30 giugno 2028. La decisione di blindare L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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