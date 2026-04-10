Juventus | il piano per l’attacco estivo

La Juventus sta organizzando le strategie per il mercato estivo, con un focus particolare sull’attacco. Dopo il rinnovo di Luciano Spalletti fino al 2028, la società si prepara a intervenire sul settore offensivo della squadra. Le decisioni sono state prese in vista della prossima stagione e prevedono diversi acquisti e modifiche alla rosa attuale. La società sta lavorando per definire i dettagli delle operazioni di mercato e le eventuali partenze.

Con il rinnovo di Luciano Spalletti fino al 2028 ormai ufficiale, la Juventus accelera i piani per il mercato estivo e punta a rivoluzionare il reparto offensivo. Gli infortuni ricorrenti di Dusan Vlahovic (ultimo stop al soleo che lo terrà fuori per almeno tre settimane) e le prestazioni non convincenti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: il piano per l’attacco estivo Juventus: piano B pronto all’uso per l’attaccoLa Juventus ha un piano B pronto all’uso per l’attacco, e Luciano Spalletti lo considera un vero jolly: Arkadiusz Milik, l’”altro asso nella manica”... Juventus, rinasce l’attacco: l’alba di Milik e il piano per il ritorno di VlahovicA poche ore dalla ripresa delle attività alla Continassa, il reparto offensivo della Juventus vede finalmente diradarsi le nubi di un’emergenza che... Mercato Juve110 MILIONI! Spalletti lo Riporta alla Juve Temi più discussi: Spalletti oggi rinnova con la Juve: il piano per vincere subito; Bernardo Silva lascerà il City a fine stagione: c'è la conferma! Juve in pressing, il piano per il colpo; Atalanta-Juventus e Cirque du Soleil: piano straordinario per traffico, parcheggi e navette a Bergamo; La Juventus anticipa le mosse per Leon Goretzka: il piano dei Bianconeri. Spalletti rinnova con la Juventus fino al 2028: i dettagli del contratto e il piano per la prossima stagioneCon o senza Champions League, la Juventus ha deciso di ripartire da Luciano Spalletti: oggi l’annuncio ufficiale della firma fino al 2028, ... msn.com Spalletti oggi rinnova con la Juve: il piano per vincere subitoLuciano Spalletti firmerà oggi il contratto che lo legherà alla Juventus fino al 30 giugno del 2028. Un biennale che era già pronto per essere siglato durante la pausa ma che era slittato per gli impe ... corrieredellosport.it Dopo il rinnovo fino al 2028 con la Juventus, ecco che arrivano anche delle dichiarazioni del tecnico bianconero Luciano Spalletti. - facebook.com facebook #Juventus: ufficiale il rinnovo di #Spalletti fino al 2028 a 5 milioni all'anno x.com