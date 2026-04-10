Juventus | Goretzka nel mirino

La Juventus sta valutando l'acquisto di Leon Goretzka per il mercato estivo 2026. La società ha incluso il nome del centrocampista tra le possibili opzioni per rafforzare la squadra nella prossima stagione. La trattativa è ancora in fase preliminare e non sono stati divulgati dettagli sulle trattative o sui termini dell'eventuale accordo. Al momento, il giocatore è sotto contratto con il suo attuale club fino a una certa data.

La Juventus ha inserito Leon Goretzka tra le opportunità concrete per il mercato estivo 2026. Il centrocampista tedesco del Bayern Monaco, in scadenza di contratto a giugno, lascerà i bavaresi a parametro zero dopo otto stagioni e potrebbe arrivare in Serie A a costo contenuto, con un premio alla firma L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Goretzka nel mirino Leggi anche: Goretzka nel mirino di Napoli e Milan Leggi anche: Spalletti-Juve, il rinnovo è vicino ma servono rinforzi: Goretzka e Greenwood nel mirino Mercato NapoliPedulla’ Shock! Goretzka nel Mirino! Temi più discussi: ?? Juve-Alisson, c'è il primo sì! Scatto Milan per Goretzka; Gli obiettivi di mercato della Juve: nel mirino alcuni big che saranno liberi a costo zero; Calciomercato Juventus: gli obiettivi a centrocampo per la prossima stagione; Goretzka e non solo! La Juventus lavora ad un doppio colpo a zero: Champions fondamentale. Juve, per Goretzka concorrenza made in Italy: altre 2 squadre di Serie A sul tedescoLeon Goretzka, centrocampista classe 1995 della nazionale tedesca, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco, piace, e non poco, alla Juventus in vista della prossima stagione. Come ... tuttojuve.com Milan su Goretzka, sfida aperta con un’altra big di Serie A: la situazioneGoretzka rimane nel mirino del Milan, che non abbandona la pista del centrocampista tedesco in scadenza con il Bayern Monaco. Secondo quanto rivela ... spaziomilan.it Juventus News 24. . - facebook.com facebook Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus #SkySport #AtalantaJuventus #SkySerieA x.com