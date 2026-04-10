Dopo la chiusura del mercato estivo, si delineano le prime ipotesi sulla formazione che Luciano Spalletti potrebbe schierare alla Juventus nella prossima stagione. La squadra sta valutando alcuni acquisti recenti e le possibili variazioni nel reparto offensivo e difensivo. Le scelte di formazione saranno influenzate anche dalle usciti ufficiali e dalle strategie adottate dall’allenatore per il campionato che si avvicina.

di Angelo Ciarletta Ecco l’idea di formazione della nuova Juventus di Luciano Spalletti per il prossimo anno dopo il calciomercato estivo. Vediamola insieme. La Juve progetta il domani e le ultime indiscrezioni delineano un quadro ambizioso. Secondo Il Corriere dello Sport, la squadra ideata e creata a immagine e somiglianza di Luciano Spalletti potrebbe essere la seguente. ULTIMISSIME JUVE LIVE Tra i pali spicca Alisson. La difesa a quattro vedrebbe Kalulu e Cambiaso sulle fasce, con la coppia centrale composta dal solido Bremer e dall’esperto Rudiger. A centrocampo, il dinamismo sarebbe garantito dal mediano tedesco Goretzka e dal francese Thuram. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, ecco l’idea di formazione di Spalletti per il prossimo anno dopo il mercato. Quali saranno i nuovi acquisti

Leggi anche: Mercato Juventus, in 6 sono sicuri di rimanere anche il prossimo anno. Ecco di chi si tratta

Leggi anche: Manna è in dubbio per il prossimo anno dopo la deludente campagna acquisti della scorsa estate (Tmw)

Temi più discussi: Ederson-Juve: l'idea di Spalletti, l'ostacolo Atletico Madrid e la richiesta dell'Atalanta; La nuova Juve di Spalletti con Lewandowski e Bernardo Silva, ecco un'idea di formazione; Juve, primo sì di Alisson: apre ai bianconeri, si tratta per un triennale; Fabio Paratici: Era fatta col Milan, poi hanno cambiato idea. Ronaldo alla Juve, Allegri e Sarri? Ecco com'è andata davvero.

Mercato Juventus, il gioiello del Genoa finisce nel mirino di Comolli. Ecco l’analisi completa della sua stagioneMercato Juventus, il gioiello del Genoa finisce nel mirino di Comolli. Ecco l'analisi completa della sua stagione ... calcionews24.com

Calciomercato Juventus, l’affare Lewandowski può andare in porto ad una sola condizione: ecco di cosa si trattaIl calciomercato Juventus si accende con una notizia clamorosa che arriva direttamente dal noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport Fabrizio ... news-sports.it

Questo signore ha rinnovato con la Juventus per un motivo preciso: vincere subito. Altri due anni, probabilmente gli ultimi della sua carriera. Vuole chiudere lasciando il segno. Vuole chiudere vincendo. Da qui nasce l’idea di una squadra pronta, immediata. N - facebook.com facebook

#Juventus, in arrivo l’annuncio del rinnovo di #Spalletti fino al 2028 x.com