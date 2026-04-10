Juventus | duello di mercato

La Juventus ha deciso di puntare su Ederson come possibile rinforzo per il centrocampo nella prossima sessione di mercato. La società sta valutando questa operazione con attenzione, senza ancora aver preso decisioni definitive. La scelta mira a migliorare le opzioni a disposizione in mezzo al campo, in vista dei prossimi impegni stagionali. La trattativa è ancora in fase di valutazione e non sono stati divulgati dettagli ufficiali.

La Juventus ha individuato in Ederson il rinforzo ideale per rivoluzionare il centrocampo nella prossima estate. Il brasiliano dell’Atalanta, 26 anni, è finito anche nel mirino dell’ Atletico Madrid, dando vita a una sfida diretta tra due club ambiziosi per assicurarsi uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A. Ederson L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: duello di mercato Napoli torna su Juanlu: duello di mercato con la JuventusIl Napoli riapre un dossier già noto e torna a guardare in Spagna per rinforzare le corsie. Sfida tra Napoli e Juventus non solo in campo: duello anche di mercatoIl Napoli torna a muoversi con decisione sul mercato e dopo aver chiuso per Giovane, riapre il capitolo di un vecchio obiettivo: quello legato a... Juventus: Spalletti indispettito per la vicenda di mercato sull'attaccante Temi più discussi: Juve, osservatori a Valladolid per Chuki: è duello di mercato con il Como; Occhi su Lewandowski: possibile duello tra Milan e Juventus; Goretzka tra Milan e Juve: Khedira frena l’operazione; Juventus, duello di mercato con il Milan per il centrocampista: le richieste degli agenti. Inter, occhi puntati sull’ex Milan: duello di mercato con la JuventusL'Inter mette nel mirino un ex calciatore del Milan in vista del mercato estivo: si accende il duello di mercato con la Juventus. spaziointer.it Inter su Celik: duello con la Juventus per il terzino in uscita dalla RomaIl mercato estivo inizia a prendere forma e tra le opportunità più interessanti figura quella legata ai parametri zero. In questo contesto si inserisce il nome di Zeki Celik, terzino della Roma che, s ... it.blastingnews.com Juventus News 24. . - facebook.com facebook Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus #SkySport #AtalantaJuventus #SkySerieA x.com