Dopo il rinnovo del tecnico, la società calcistica sta valutando le mosse di mercato per rafforzare la rosa. Sono in corso negoziati e valutazioni di giocatori che possano contribuire a creare una squadra competitiva. Le decisioni si concentrano su acquisti mirati, con l’obiettivo di migliorare la qualità del gruppo e tornare a competere ai massimi livelli nazionali e internazionali. La finestra di mercato rimane aperta e in continuo aggiornamento.

di Francesco Spagnolo Juventus, il rinnovo di Spalletti è solo il primo passo verso una sorta di ripartenza. I giocatori su quali puntare per alzare il livello. Le ultime. Il panorama del calcio italiano sta per cambiare marcia. Con la conferma ufficiale e il rinnovo di Spalletti alla guida tecnica, la Juventus ha finalmente gettato le basi della continuità tattica. Tuttavia, la dirigenza sa bene che la filosofia di gioco non basta se non è supportata da interpreti di caratura mondiale. L’obiettivo è chiaro: abbandonare la fase di transizione e costruire un instant team capace di lottare immediatamente per lo Scudetto e tornare protagonista in Europa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, dopo il rinnovo di Spalletti si pensa al calciomercato: quali giocatori per costruire un instant team per ritornare a lottare per i titoli

Calciomercato Juve, Spalletti sogna la costruzione di un “Instant Team”! Il primissimo obiettivo per l’estatedi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, la dirigenza lavora al progetto del mister per costruire un gruppo vincente e puntare allo scudetto...

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