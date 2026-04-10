Nel mercato calcistico, la Juventus e il Como si contendono il giovane talento proveniente dal Valladolid. La trattativa riguarda Chuki, considerato un potenziale futuro nel calcio italiano. Mentre il tecnico della Juventus si concentra sulla prossima stagione, gli operatori di mercato della società stanno valutando le offerte e le possibilità di portare il giocatore in Italia, in un quadro di trattative ancora in fase embrionale.

Juventus e Como su Chuki: il gioiello del Valladolid che accende il mercato. Mentre Luciano Spalletti blinda il suo futuro alla Juventus, gli uomini di mercato bianconeri sono già al lavoro per consegnargli i talenti del domani. Il nome nuovo che sta scalando le gerarchie dei desideri a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, corsa tra i bianconeri e il Como per Chuki

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Como Juventus: arrivano i bianconeri allo stadio

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La #Juventus esce dalla Champions, ma contro il Galatasaray si becca gli applausi dei suoi tifosi. Il momento non è passato inosservato a Luciano #Spalletti x.com