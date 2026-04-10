Juventus | brutto colpo nel settore giovanile

Un giovane calciatore olandese, arrivato a gennaio dal Feyenoord, ha subito una grave lesione durante un allenamento o una partita. Si tratta di un centrocampista classe 2010, che ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco. La notizia ha colpito il settore giovanile della squadra, che ora dovrà affrontare un lungo percorso di recupero per il ragazzo.

Un brutto colpo ha colpito il settore giovanile bianconero. Fortunato Krediet, il promettente centrocampista olandese classe 2010 arrivato a gennaio dal Feyenoord, ha riportato una grave lesione: rottura del legamento crociato anteriore e del menisco. L’infortunio mette fine anzitempo alla sua stagione con la formazione Under 16 della Juventus, guidata L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: brutto colpo nel settore giovanile Juventus: notizie dal settore giovanileLa Juventus continua a puntare con decisione sul proprio vivaio, e la notizia del giorno arriva dal settore giovanile: Alessandro Ghiotto, il... Leggi anche: Argentario, cambio nel settore giovanile. Il responsabile sarà Riccardo Dellepiane Temi più discussi: Gasperini: Il 2-1 a fine primo tempo un brutto colpo. Questa squadra non va ricostruita ma rinforzata; Ternana, brutto periodo: cade nel recupero contro la Juventus Next Gen (2-1); Gasperini imbarazzato in tv dopo Inter-Roma: la domanda su Gatti lo mette in difficoltà; Gasperini salva il primo tempo della Roma e non molla nella lotta per il 4° posto. Ternana, brutto periodo: cade nel recupero contro la Juventus Next Gen (2-1)I rossoverdi giocano una buona partita, pareggiando con Aramu la rete del vantaggio dei bianconeri, ma alla fine cedono, pur sfiorando il pareggio ... corrieredellumbria.it Un brutto Parma si arrende 4-1 alla JuventusColpo esterno della Juventus che si impone per 4-1 in casa del Parma e sale momentaneamente al quarto posto in classifica con 45 punti in classifica. Brutta partita dei ducali che restano fermi a 23 ... rainews.it "Vi guardo negli occhi e vedo la Juventus": Spalletti alla Al Pacino, discorso da film alla squadra - facebook.com facebook Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus #SkySport #AtalantaJuventus #SkySerieA x.com