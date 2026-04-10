Joseph von Eichendorff | il Romanticismo è vastità di spazi Traduzione di Antonio Devicienti

Joseph von Eichendorff, nato nel 1788 in Slesia e morto nel 1857 a Neisse, è considerato uno dei principali esponenti del Romanticismo tedesco. La sua produzione poetica si distingue per una musicalità e un’armonia che valorizzano la lingua tedesca e la rappresentazione di spazi vasti e aperti. La sua figura ha contribuito a definire i tratti caratteristici del movimento romantico nel panorama letterario tedesco.

Tra i maggiori rappresentanti del movimento romantico tedesco, Joseph von Eichendorff (Castello di Lubowitz in Slesia, 1788 – Neisse, 1857) ha dato vita a una vasta opera poetica caratterizzata da una musicalità e un’armonia capaci di esaltare la bellezza della lingua tedesca. Propongo una scelta di testi nei quali la spazialità riveste un ruolo fondamentale perché concepita sul doppio piano della natura (boschi, valli, altezze montane, lontananze) e dell’interiorità dell’essere umano, la quale si nutre dello slancio verso la vastità, la bellezza, l’inconosciuto. “Sehnsucht” è vocabolo profondamente romantico e intraducibile in italiano se non con una lunga serie di definizioni: Sehnsucht è nostalgia, desiderio (“desio”, direbbe Leopardi), struggimento, afflato, slancio verso l’ignoto e l’infinito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Joseph von Eichendorff: il Romanticismo è vastità di spazi (Traduzione di Antonio Devicienti) Joseph von Eichendorff: il Romanticismo è vastità di spazi (Traduzione di Antonio Devicienti)Le poesie di Joseph von Eichendorff tradotte da Antonio Devicienti rivelano l'essenza del Romanticismo tedesco tra spazi naturali e interiori ... ilfattoquotidiano.it Joseph von Eichendorff zum Todestag: Der Spätromantiker in der preußischen JustizSeine Werke schwärmen vom Fernweh, vom rastlosen Wandern und vom romantischen Leben eines Taugenichts. Joseph Karl Benedikt Freiherr von Eichendorff selbst entsprach überhaupt nicht dem Bild des ... lto.de