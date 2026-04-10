JDC festeggia il compleanno di Ketos con una giornata aperta al pubblico

L’11 aprile, la Jonian Dolphin Conservation ha aperto le porte al pubblico presso la propria sede a Palazzo Amati, in Vico Vigilante, per celebrare il compleanno di Ketos. La giornata ha visto l’organizzazione di eventi e attività gratuite, coinvolgendo i visitatori in un momento dedicato alla tutela dei delfini e alla sensibilizzazione ambientale. La manifestazione si ripete ogni anno nello stesso periodo.

Tarantini Time Quotidiano Come ogni anno, l’11 aprile la Jonian Dolphin Conservation celebra il compleanno di Ketos, la propria sede ospitata a Palazzo Amati, in Vico Vigilante, aprendo gratuitamente le porte al pubblico con una giornata di eventi e attività. L’appuntamento è in programma sabato 11 aprile, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, nel cuore della Città vecchia. La giornata si concluderà alle ore 19 con il tradizionale brindisi con i vini del territorio offerti da Cantine San Giorgio del Gruppo Tinazzi. L’iniziativa sarà l’occasione per ripercorrere i traguardi raggiunti dalla Jonian Dolphin Conservation, conoscere più da vicino la sua storia e partecipare ad attività dedicate alla creatività e alla ricerca. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - JDC festeggia il compleanno di Ketos con una giornata aperta al pubblico Alla scoperta del Santo: una banca dati aperta al pubblico racconta il cantiere medievaleIl 25 febbraio 2026 il Consiglio di Presidenza della Veneranda Arca di Sant’Antonio ha approvato la convenzione con la Delegazione Pontificia della... Jennifer Aniston festeggia il compleanno con Jim Curtis: le foto inedite«Buon compleanno», ha scritto il life coach specializzato in ipnoterapia su Instagram, condividendo due scatti insieme all'attrice e aggiungendo un...