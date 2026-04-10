In un'intervista rilasciata a Calcionews24, Jacobelli ha commentato la nomina di Malagò come presidente della FIGC, sottolineando la necessità di un cambiamento nel sistema. Ha fatto riferimento al fatto che lo scudetto non è ancora stato assegnato e ha evidenziato la determinazione del Napoli nel proseguire la stagione. L’intervista si è concentrata sulle questioni legate al calcio italiano e alle sfide attuali del settore.

di Paolo Moramarco Jacobelli ai microfoni di Calcionews24 ha parlato del futuro del calcio italiano e non solo. Tra i temi anche la corsa scudetto dell’Inter. Xavier Jacobelli, noto giornalista sportivo, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calcionews24 per parlare del futuro del calcio italiano e della corsa scudetto, con un focus particolare sull’ Inter e sul suo inseguimento al titolo. L’ultimo turno di campionato ha visto l’Inter rilanciarsi battendo la Roma e il Napoli superare il Milan dopo lo scontro diretto del Maradona. Lo scudetto per te è virtualmente assegnato o credi nella rimonta del Napoli che avrebbe dell’incredibile? « Hai usato un termine appropriato: virtualmente, non matematicamente. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Jacobelli: «Malagò presidente della FIGC, ma va cambiato il sistema. Scudetto non ancora assegnato, il Napoli non molla» -ESCLUSIVA e VIDEO

Jacobelli: «Malagò presidente della FIGC con uno tra Maldini, Baggio o Del Piero ma va prima di tutto cambiato il sistema. Due competizioni da riformare. Ecco come» – ESCLUSIVA e VIDEOBernardo Silva lascia il Manchester City? Guardiola fa dietrofront! Le parole del tecnico spiazza tutti, ecco cosa ha detto sul suo futuro...

Accomando: «Bastoni ha sbagliato ma il vero problema è il protocollo. Basta ipocrisie. Scudetto? Tutto ancora aperto » – ESCLUSIVA e VIDEONapoli, riecco McTominay! Conte ritrova il suo fedelissimo, e per il rinnovo… Juve, Spalletti sposa la via della rivoluzione: in 8 possono essere...

Temi più discussi: ESCLUSIVA TRIBUNA PARTE 2 - Disastro Italia e ricostruzione, Jacobelli: In Figc Malagò con Maldini! Servono idee e riforme, ecco le mie; Elezioni FIGC, la Serie A appoggia Malagò: sostegno dalle grandi squadre, Lotito guida l'opposizione; Nazionale, Jacobelli furioso ? Si deve fare tabula rasa, non capiscono niente di calcio!.

Abodi Figc A Malagò? La scelta sul presidente spetta alle componentiROMA (ITALPRESS) - Con Giovanni Malagò ci sentiamo costantemente, abbiamo responsabilità comuni. È il presidente della fondazione Milano-Cortina, sti ... italpress.com

Elezioni presidenza Figc, lunedì la scelta del candidato della Serie A: Malagò in poleQuello dell'ex presidente del Coni è il nome forte per la rappresentanza dalla Lega di A: lunedì l'assemblea per discutere per la prima volta di questo scenario ... msn.com

Yann Bisseck ha fatto colpo su Marialuisa Jacobelli - facebook.com facebook