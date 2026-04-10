Una partita che ha visto gli italiani giocare bene per larghi tratti, dimostrando qualità e determinazione, ma alla fine sono stati i dettagli a condizionare l’esito. La squadra ha mostrato orgoglio, ma ha commesso troppi errori difensivi, soprattutto nel terzo gol subito, che ha complicato le speranze di passaggio del turno. La delusione si mescola ai rimpianti per un’occasione sprecata, anche se la prestazione resta comunque da apprezzare.

Così fa male. Sottinteso: fa male essersi consegnati a un’eliminazione che a questo punto è quasi scritta dopo aver insegnato calcio, per larghi tratti di partita, ai maestri inglesi. "Loro sono più forti di noi, in campo questo gap non si è visto" è l’amara considerazione a fine gara di un Vincenzo Italiano dal cuore diviso: da un lato orgoglioso per la prova di coraggio offerta dai suoi ragazzi e dall’altro deluso per i gravi errori difensivi che hanno zavorrato la prestazione dei rossoblù. "Siamo rimasti dentro la partita, e non solo nel primo tempo", dice Italiano a chi gli chiede di commentare la prova dei suoi giocatori. "Il problema è che di fronte avevamo una squadra forte – continua Italiano – che ha saputo sfruttare al meglio i nostri errori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Italiano, orgoglio e tanti rimpianti. "Molto bravi a fare la prestazione. Ma abbiamo concesso troppo. Il terzo gol rende tutto più difficile»

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