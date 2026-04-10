Italia-Giappone oggi in tv BJK Cup 2026 | orari singolari programma in chiaro streaming

Oggi, venerdì 10 aprile, inizia il percorso dell’Italia nella difesa del titolo alla BJK Cup 2026. La partita tra Italia e Giappone sarà trasmessa in chiaro e disponibile anche in streaming, con orari e programma specifici. La competizione si svolge nel rispetto delle modalità stabilite e prevede diverse sfide tra le due nazionali. I dettagli delle partite e il calendario completo saranno comunicati nelle prossime ore.

Oggi, venerdì 10 aprile, inizierà il cammino dell’ Italia nella difesa del titolo nella Billie Jean King Cup 2026 di tennis: a differenza dello scorso anno le azzurre dovranno guadagnarsi sul campo l’accesso alle Finals, così nel turno delle qualificazioni le ragazze di Tathiana Garbin ospiteranno il Giappone. LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SAKATUME (2° MATCH DALLE 12.00) La sfida tra azzurre e nipponiche si disputerà a Velletri, sulla terra battuta del complesso Colle degli Dei: nella prima giornata ad aprire le danze, alle ore 12.00, saranno la numero 2 azzurra, Elisabetta Cocciaretto, e la numero 1 nipponica, Moyuka Uchijima, mentre a seguire il secondo match opporrà la numero 1 italiana, Jasmine Paolini, alla numero 2 giapponese, Himeno Sakatsume. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Giappone oggi in tv, BJK Cup 2026: orari singolari, programma in chiaro, streaming Temi più discussi: Torneo di Mannheim, Italia-Giappone 51-62 (Obaseki 12). Oggi la Serbia (ore 15.30); BJK Cup, Italia-Giappone LIVE su SuperTennis: venerdì dalle 12 Cocciaretto-Uchijima; Billie Jean King Cup, oggi Italia-Giappone: orario e dove vedere i match; LIVE Italia-Giappone 6-4, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: Spiller già qualificato per i playoff! E ora sogna la semifinale diretta…. Italia-Giappone oggi, BJK Cup 2026: orari singolari, tv, programma, streamingOggi, venerdì 10 aprile, inizierà il cammino dell'Italia nella difesa del titolo nella Billie Jean King Cup 2026 di tennis: a differenza dello scorso anno ... oasport.it LIVE Cocciaretto-Uchijima, Italia-Giappone BJK 2026 in DIRETTA: primo singolare pieno di insidieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo singolare di Italia-Giappone, sfida di ... oasport.it Decisi gli accoppiamenti della sfida tra Italia e Giappone Cocciaretto - Uchijima Paolini - Sakatsume Errani/Paolini - Hozumi/Aoyama Paolini - Uchijima Cocciaretto - Sakatsume Si parte domani alle 12:00, in diretta in chiaro su SuperTennis - facebook.com facebook Tathiana Garbin racconta l’atmosfera alla vigilia di Italia-Giappone x.com