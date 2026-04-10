Italia-Giappone 2-0 BJK Cup | tutto facile per Jasmine Paolini contro Sakatsume

L’Italia ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Giappone nel primo turno della BJK Cup. La giocatrice italiana ha battuto facilmente l’avversaria giapponese in due set, portando l’Italia in vantaggio nel punteggio complessivo. La partita si è conclusa senza grosse difficoltà e ha rafforzato la posizione della squadra nel torneo. La competizione continua con le prossime sfide in programma.

Prosegue nel migliore dei modi il cammino dell’Italia nel primo step della difesa del titolo nella Billie Jean King Cup 2026 di tennis: le azzurre di Tathiana Garbin sono sul 2-0 dopo la prima giornata di incontri delle qualificazioni contro il Giappone: a Velletri, sulla terra battuta del complesso Colle degli Dei, il secondo punto arriva per mano della numero 1 azzurra, Jasmine Paolini, che regola la numero 2 nipponica, Himeno Sakatsume, con il netto score di 6-3 6-1 in un’ora ed un quarto di gioco. Nel primo set l’azzurra inizia male e subisce il break a trenta in apertura, ma reagisce subito ed ai vantaggi del secondo gioco trova l’immediato controbreak. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Giappone 2-0, BJK Cup: tutto facile per Jasmine Paolini contro Sakatsume LIVE Paolini-Sakatsume 6-3, 4-1, Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA: doppio break per l’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12. LIVE Paolini-Sakatsume 0-1, Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA: break in apertura per la giapponeseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12. Temi più discussi: Torneo di Mannheim, Italia-Giappone 51-62 (Obaseki 12). Oggi la Serbia (ore 15.30); BJK Cup, Italia-Giappone: Cocciaretto-Uchijima LIVE su SuperTennis; Giappone vs Italia - Tiro per tiro Curling in carrozzina | Paralimpiadi Milano Cortina 2026; Italia-Giappone, qualifier BJK CUP 2026: tutto quello che c'è da sapere. LIVE Cocciaretto-Uchijima 7-5 6-2, Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA: la marchigiana regala il primo punto alle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SAKATUME (2° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI SINNER-AUGER ALIASSIME (2° MATCH ... oasport.it Billie Jean King Cup: Cocciaretto regala all'Italia il primo punto contro il GiapponeA Velletri l'azzurra ha piegato Uchijima in due set nel match d'apertura del turno di qualificazione. Ora in campo Paolini contro Sakatsume ... msn.com Italia a un passo da Shenzhen: 2-0 sul Giappone! Venerdì perfetto a Velletri: le azzurre dominano la prima giornata dei BJK Cup Qualifiers 2026. Cocciaretto ha aperto le danze battendo Uchijima (7-5 6-2). Paolini ha raddoppiato superando con - facebook.com facebook Billie Jean King Cup, Italia-Giappone 1-0: Cocciaretto perfetta, battuta Uchijima x.com