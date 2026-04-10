A partire da lunedì 13 aprile, l’Italia sarà interessata da un rapido calo delle temperature e da piogge intense, causati dalla presenza di un doppio vortice e di sistemi depressivi che si sposteranno sulla penisola. Questa ondata di maltempo rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle condizioni climatiche precedenti, portando un inverno anticipato con precipitazioni e temperature in diminuzione su molte regioni.

Un brusco cambiamento climatico interesserà l’Italia a partire da lunedì 13 aprile, quando una combinazione di sistemi depressivi porterà piogge intense e un calo termico drastico su gran parte della penisola. Dopo una fase di temperature insolitamente alte per il periodo, l’arrivo di correnti polari segnerà la fine della stabilità primaverile che ha caratterizzato i giorni precedenti. La situazione meteorologica attuale vede l’Italia protagonista di una parentesi anticiclonica dalle caratteristiche anomale, con valori termici che hanno ricordato più la fine di maggio che l’inizio di aprile. Questo clima mite, che ha favorito attività all’aperto e momenti di svago nonostante la natura ancora primaverile del mese, sta però per subire una trasformazione radicale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia, arriva il gelo: il doppio vortice distrugge il caldo

MeteoGiuliacci: "Arriva il vortice". Italia divisa a metàUna settimana instabile è in arrivo per l'Italia a causa di un vortice freddo proveniente dai Balcani, che porterà piogge e temperature in lieve calo.

Aprile parte col gelo: vortice in arrivo e Italia divisa meteoRoma - Nuova irruzione fredda dalle alte latitudini europee porterà neve e instabilità soprattutto al Centro-Sud, mentre il Nord resterà ai margini...

Temi più discussi: Altro che primavera, arriva il freddo siberiano; Raffiche di vento e neve anche a bassa quota, allerta gialla in 6 regioni; Fine settimana soleggiato ma più fresco. Martedì torna la pioggia; Meteo, nel weekend arriva il gelo dalla Russia: previsto brusco calo delle temperature.

Meteo, nel weekend arriva il freddo siberiano dalla Russia: previsto brusco calo delle temperatureL’Italia si prepara a un inatteso brusco ritorno al fresco: nel fine settimana è atteso l’arrivo di correnti gelide provenienti dalla Russia, capaci di riportare in auge cappotti e sciarpe almeno per ... tg.la7.it

Gelo e neve possibilissimi anche ad Aprile, ma il rischio questa volta è un altroDa Pasqua sembra essere improvvisamente e definitivamente esplosa la primavera, con le sue belle giornate di sole, i cieli azzurri e le temperature molto ... meteogiornale.it

(da Huffpost Italia) La premier in difficoltà, e mentre il pianeta è nel caos, non trova di meglio che fare provinciali e rancorose polemiche con l’opposizione. Risultato di una pontiera che fra Ue e Trump non sa dove stare: il ponte è corto, il mare è largo - facebook.com facebook

"Mi sentivo tormentata dal giudizio". Ditonellapiaga presenta Miss Italia, un album nato come terapia personale per affrontare il fallimento e le aspettative. Tutte le date del nuovo tour e le parole della cantautrice. x.com