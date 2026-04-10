A giugno, un nuovo allenatore prenderà il comando della nazionale durante due partite di preparazione prima del terzo Mondiale come spettatori. La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha programmato l’evento per il 22 giugno, giorno in cui sarà anche deciso il nome del nuovo presidente dell’organizzazione. La scelta del tecnico e del dirigente avverrà contemporaneamente, segnando un momento di svolta per il calcio italiano.

La data cerchiata sul calendario in Figc è quella del 22 giugno, quando verrà scelto il nuovo presidente. Poi si penserà al nuovo commissario tecnico che prenderà il posto del dimissionario Gennaro Gattuso. Intanto però l’Italia tornerà in campo tra poco meno di due mesi: mercoledì 3 giugno (ore 20.45) allo Stade de Luxembourg gli Azzurri affronteranno il Lussemburgo e domenica 7 giugno (ore 20.45) saranno di scena al Pankritio Stadium di Candia, sull’isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia. A guidare gli Azzurri in occasione delle due gare sarà il tecnico della Nazionale Under 21 Silvio Baldini, che sarà coadiuvato dal suo staff. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Italia, a giugno tocca a Baldini: guiderà la Nazionale nei due test “amari” prima del terzo Mondiale da spettatori

Il ct dell’Under 21 Baldini guiderà la Nazionale maggiore in vista dei test di Giugno“Tornerà in campo tra poco meno di due mesi la Nazionale, che mercoledì 3 giugno (ore 20.

La nazionale italiana riparte da... Silvio Baldini. Il ct dell'U21 guiderà gli azzurri nelle amichevoli di giugnoIn attesa del nuovo presidente federale che verrà eletto il 22 giugno e quindi della scelta del nuovo commissario tecnico, l’Italia riparte...

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