Israele ha annunciato di essere disposto a negoziare direttamente con il governo di Beirut, ma nel frattempo ha condotto nuovi raid nella regione del Libano meridionale. La decisione di aprire ai colloqui si accompagna a un'attività militare significativa nel territorio nemico, con operazioni che coinvolgono varie zone lungo il confine. La situazione resta tesa, con azioni militari che continuano parallelamente alle dichiarazioni di apertura al dialogo.

La guerra grande Il primo incontro la prossima settimana a Washington. Hezbollah contro. Intanto il governo israeliano approva altre 34 colonie in Cisgiordania La guerra grande Il primo incontro la prossima settimana a Washington. Hezbollah contro. Intanto il governo israeliano approva altre 34 colonie in Cisgiordania Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Israele ora apre ai colloqui, ma continua i raid sul Libano

Nbc: «Trump ha chiesto a Netanyahu di ridurre attacchi in Libano». Israele apre ai colloqui con Beirut. Hormuz chiuso? «L’Iran farà passare 15 navi al giorno» – La direttaNessuna petroliera o nave per il trasporto di gas ha attraversato lo Stretto di Hormuz da quando è scattato il cessate il fuoco.

Beirut sotto attacco: 300 tra morti e feriti. Perché Israele continua i raid (e il Libano resta fuori dalla tregua)Mentre il mondo guarda con il fiato sospeso all'annunciato e fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, il Libano si trova in un limbo dal...

ISRAELE e la NUOVA INVASIONE del LIBANO

Temi più discussi: Israele ora apre ai colloqui, ma continua i raid sul Libano; Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; DIRETTA - Su pressione di Trump Israele apre ai negoziati col Libano - L'Iran ferma gli attacchi nel Golfo; Netanyahu fermato da Trump, Israele ora gli presenta il conto.

Libano, attacchi di Israele. Netanyahu: Negoziati al più presto, ma no cessate il fuocoLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra, continuano gli attacchi israeliani contro il Libano. A rischio la tregua in Iran ... tg24.sky.it

Tregua di 45 giorni tra Iran, Usa e Israele: cosa sappiamo finoraLa tregua potrebbe entrare in vigore già oggi per riaprire lo Stretto di Hormuz, sostengono le notizie pubblicate da Reuters e Times of Israel ... tg.la7.it

SE PROPRIO ISRAELE CALPESTA LA SHOAH No. Israele non vuole la tregua. Non vuole la pace. Vuole solo distruzione e morte. Vuole solo odio. L'altra notte il mondo si è fermato sull'orlo del baratro. Ma appena è scattata la fragilissima tregua, ecco che Isr - facebook.com facebook

Israele e il Libano iniziano a parlare. Non ci sarà un cessate il fuoco, ma la prossima settimana sono previsti i colloqui diretti fra israeliani e governo libanese. I punti e perché sono importanti. Di @Micol_Fla x.com