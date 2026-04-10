Israele-Libano | promesse di pace tra sirene e razzi

Nella regione del Medio Oriente, le tensioni tra Israele e Libano continuano a creare un clima di instabilità, mentre le sirene delle allerte antiaereo si alternano ai lanci di razzi. Nel frattempo, una tregua tra Stati Uniti e Iran si mantiene, anche se fragile, con la questione del controllo sul petrolio e sullo stretto di Hormuz ancora al centro delle preoccupazioni. La situazione rimane complessa e di difficile monitoraggio.

Tregua fragile tra Stati Uniti e Iran. Resta altissima la tensione soprattutto per la questione del petrolio e dello stretto di Hormuz ancora sotto controllo iraniano. Al momento “passano” solo 15 navi al giorno. Intanto in Israele sono tornate a risuonare le sirene d’allarme in diverse città e anche a Tel Aviv. In collegamento la corrispondente Alessandra Buzzetti. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Israele-Libano: promesse di pace, tra sirene e razzi Missili su Israele, sirene a Gerusalemme. In Libano 900 mila sfollatiL’ultimo dei quattro lanci congiunto dal Libano e dall’Iran contro Israele è avvenuto poco fa. Angelica Calò Livne dal confine con il Libano: “Viviamo sotto i razzi Hezbollah, ma dobbiamo difendere la pace”A poco più di un chilometro dal confine con il Libano, nel kibbutz Sasa, la guerra non è una notizia ma una condizione quotidiana. Israele-Libano: promesse di pace, tra sirene e razzi Temi più discussi: Israele attacca il Libano, tregua in pericolo; Tregua in Iran. Israele bombarda il Libano; Offensiva di Israele in Libano: oltre 100 morti. Colpi di avvertimento contro un Lince italiano. La condanna della Meloni: Netanyahu chiarisca. Affondo di Trump contro la Nato: Ha fallito; Medio Oriente: l'Onu condanna i raid israeliani in Libano. Trump: 'Scaramucce'. Teheran: Violato l'accordo - LIVEBLOG. Gli attacchi di Israele in Libano stanno diventando un problema per TrumpHanno messo in crisi i negoziati sul cessate il fuoco con l’Iran: c’entrano le divergenze tra Netanyahu e governo americano ... ilpost.it Libano, attacchi di Israele. Netanyahu: Negoziati al più presto, ma no cessate il fuocoLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra, continuano gli attacchi israeliani contro il Libano. A rischio la tregua in Iran ... tg24.sky.it Gli attacchi di Israele in Libano stanno diventando un problema per Trump x.com Sky tg24. . La fragile tregua di due settimane tra Stati Uniti e Iran sta vivendo ore di incertezza a causa del fronte di guerra in Libano, che nelle scorso ore è stato ancora attaccato da Israele. Per Teheran il cessate il fuoco deve valere anche per Beirut, ma l’ese - facebook.com facebook