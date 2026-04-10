In due settimane, sei giornalisti sono stati uccisi in Libano a causa di attacchi attribuiti a Israele. Mercoledì 8 aprile, l’esercito israeliano ha effettuato circa 150 bombardamenti nel paese in un breve lasso di tempo, provocando più di 254 vittime e numerosi feriti. Questi eventi si sono verificati in un contesto di violazioni degli accordi di tregua, con attacchi intensi e ripetuti nel territorio libanese.

Mercoledì 8 aprile Israele ha violato ancora una volta gli accordi di tregua bombardando pesantemente il Libano, con 150 attacchi in due ore, causando più di 254 morti e oltre 1.165 feriti. Nello stesso contesto, ha ucciso tre giornalisti, due libanesi e uno palestinese. Non è un dettaglio dentro la strage, come invece lo ha raccontato gran parte dei media tradizionali. È la strage che, intenzionalmente, prende di mira anche chi la racconta. Durante un bombardamento che ha colpito la sua auto, è stato assassinato il corrispondente di Al Jazeera Mubasher, Mohammed Wishah, mentre percorreva al-Rashid Street, la strada costiera a ovest di Gaza City. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Israele ha ucciso in Libano sei reporter in due settimane: un giornalisticidio in piena regola

Da Israele ennesima strage di reporter tra Gaza e Libano. Ieri uccisi tre giornalisti, ma l’IDF nega: “Tutto falso, erano terroristi”Nei furiosi attacchi israeliani di ieri in Libano e a Gaza, che avrebbero causato oltre 200 vittime complessive, hanno perso la vita anche tre...

Netanyahu precisa che la tregua di due settimane non si estenderà alle operazioni militari israeliane in corso in LibanoL’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha espresso sostegno alla decisione degli Stati Uniti di sospendere gli attacchi contro...

Temi più discussi: Gli attacchi di Israele nella Striscia di Gaza continuano nonostante il cessate il fuoco; Come Israele sta conducendo una guerra contro la testimonianza in Libano; Israele attacca il Libano, tregua in pericolo; Iran, ucciso un comandante Pasdaran: raid Usa-Israele su siti energia.

Israele ha bombardato il Libano con un’intensità mai vista dall’inizio della guerraDice di voler colpire i miliziani di Hezbollah che hanno lasciato il sud e si sono spostati in zone prima considerate sicure ... ilpost.it

L’«inaccettabile» massacro di Israele in Libano e il nodo irrisolto di HezbollahCon un attacco senza precedenti, mercoledì Israele ha fatto oltre duecento morti in Libano, minando la tregua in Iran ... tempi.it

#TG2000 - #Israele- #Libano: promesse di pace, tra sirene e razzi #10aprile #MedioOriente #IranIsraelWar #Beirut #Hezbollah #Netanyahu #Iran #Teheran #Hormuz #Trump #USA #Khamenei #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com

PAKISTAN: MINISTRO DELLA DIFESA DEFINISCE ISRAELE "MALEDIZIONE PER L'UMANITA'", POI CANCELLA IL POST Il ministro della Difesa pakistano Khawaja Asif ha cancellato un post su X in cui definiva Israele «una maledizione per l'umanità». Il post - facebook.com facebook