Il ministro della Difesa del Pakistan ha cancellato un post su X in cui aveva descritto Israele con termini forti, definendolo “cancerogeno” e “una maledizione per l’umanità”. La sua presa di posizione ha attirato attenzione e sollevato interrogativi sulla possibilità di un ruolo mediatorio del Pakistan nel conflitto, considerando le dure parole rivolte a Israele. La vicenda si inserisce in un clima di tensione tra i due paesi e nella complessa dinamica degli scontri regionali.

Il ministro della Difesa pakistano, Khawaja Asif, ha cancellato un post su X in cui definiva Israele "cancerogeno" e "una maledizione per l'umanità". Lo riferisce il quotidiano Times of Israel. Il post, pubblicato ieri, ha scatenato proteste a Gerusalemme, che ha affermato che metteva in discussione la capacità del Pakistan di mediare tra Stati Uniti e Iran. Nel post, ora cancellato, Asif scriveva che "mentre a Islamabad sono in corso colloqui di pace, in Libano si sta commettendo un genocidio. Cittadini innocenti vengono uccisi da Israele, prima a Gaza, poi dall'Iran e ora dal Libano, e lo spargimento di sangue continua senza sosta. Spero e prego che coloro che hanno creato questo stato cancerogeno in terra palestinese per sbarazzarsi degli ebrei europei brucino all'inferno". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “Israele cancerogeno, brucino all'inferno”. Davvero il Pakistan può mediare?

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