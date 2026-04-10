Isgrò a Capodimonte | la musica napoletana si trasforma con la cancellatura

Al secondo piano della reggia di Capodimonte è allestita fino al 29 settembre una mostra che combina l’arte concettuale con la musica napoletana. L’esposizione propone un percorso che coinvolge sia l’arte visiva sia il patrimonio musicale locale, creando un confronto tra le due discipline. I visitatori possono osservare opere che integrano elementi sonori e visivi, offrendo un’esperienza multisensoriale e innovativa.

Il secondo piano della reggia di Capodimonte ospita, fino al 29 settembre, un dialogo inedito tra l'arte concettuale e l'anima sonora della città. Emilio Isgrò dedica al patrimonio musicale partenopeo il progetto Canto Napoli, una mostra curata da Eike Schmidt che trasforma le partiture classiche in opere visive attraverso la celebre tecnica della cancellatura. L'artista nato a Barcellona Pozzo di Gotto nel 1937 ha deciso di applicare il suo linguaggio critico, consolidato fin dagli anni Sessant . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Isgrò a Capodimonte: la musica napoletana si trasforma con la cancellatura Emilio Isgrò: l’arte della cancellatura vince a Porto CervoSabato 18 aprile, presso il Conference Center di Porto Cervo, Emilio Isgrò riceverà il Premio Cultura del Mediterraneo 2026 nell’ambito della... “Questo è papà”: la musica si trasforma in promotore sociale per le nuove generazioniIn occasione della festa del papà del 19 marzo 2026, verrà presentata a Palermo la nuova anticipazione di “Questo è papà”, un progetto culturale ed... Temi più discussi: Save the date: 10 aprile – 29 settembre 2026 Emilio Isgrò. Canto Napoli; Emilio Isgrò a Capodimonte con un intervento dedicato a Napoli; Suoni, anima: la Napoli di Isgrò; Pasquetta 2026 al Museo di Capodimonte. Napoli, Emilio Isgrò omaggia la canzone napoletana: le sue cancellature a CapodimonteEmilio Isgrò cancella la canzone napoletana. Il maestro delle cancellature omaggia la città napoletana con ... msn.com Isgrò al Museo di Capodimonte, 'canto Napoli e cancello''Canto Napoli' è la mostra che Emilio Isgrò dedica alla città, un progetto inedito curato da Eike Schmidt, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte. (ANSA) ... ansa.it Onda TV. . Beacheware burlesque story, le tappe del nuovo libro d Michele Isgrò - facebook.com facebook Da domani fino al 29 settembre vi aspettiamo alla mostra “Canto Napoli”. Il Maestro Emilio Isgrò e il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Eike Schmidt al lavoro per gli ultimi dettagli dell’allestimento. Napoli ‘Te voglio bene assaje’! #staytuned x.com