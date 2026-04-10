Oggi un sopralluogo urgente ha interessato i territori di Isernia colpiti dai recenti movimenti franosi. Il presidente della Provincia ha guidato una delegazione di tecnici e rappresentanti regionali per valutare la situazione e pianificare interventi di sicurezza. La visita si è concentrata sulle zone più colpite dal fango e sui punti critici del ponte danneggiato, mentre si chiede un intervento immediato per prevenire ulteriori rischi.

Il presidente della Provincia, Daniele Saia, ha condotto oggi un sopralluogo tecnico nei territori di Isernia colpiti dai recenti movimenti franosi, portando con sé una delegazione di esperti e rappresentanti regionali per definire le strategie di messa in sicurezza. L’intervento si è concentrato sulla valutazione dei danni strutturali e sulla necessità di interventi urgenti per proteggere la viabilità e le abitazioni locali. Un gruppo tecnico sul campo tra criticità idrogeologiche e nuove frane. La valutazione del territorio non si è limitata ai danni già consolidati, ma ha dovuto affrontare l’urgenza di un nuovo smottamento registrato lungo la SP 87, in zona Capracotta, precisamente presso le masserie Di Menna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Isernia sotto il fango: sopralluogo urgente e appello per il ponte

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