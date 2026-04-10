Irpinia e Sannio al Vinitaly con 101 espositori

L'edizione 2026 di Vinitaly vede la partecipazione di 101 espositori provenienti da Irpinia e Sannio, due zone della regione campana note per i loro vini. Dopo un 2023 segnato da condizioni climatiche sfavorevoli, il settore vitivinicolo campano si presenta con segnali di ripresa, evidenziando un aumento della produzione e una presenza rafforzata sui mercati esteri. La manifestazione si conferma come punto di incontro per le aziende del territorio e operatori internazionali.

Il settore vitivinicolo campano torna a crescere dopo le difficoltà climatiche del 2023 e si presenta a Vinitaly 2026 con segnali di ripresa sul fronte produttivo e nuove dinamiche sui mercati internazionali. In questo scenario, Irpinia e Sannio si confermano il cuore produttivo della regione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

We Irpinia e Polipop al Vinitaly 2026L’Irpinia si presenta compatta e ambiziosa al Vinitaly, l'appuntamento mondiale del vino in programma a Verona dal 12 al 15 aprile.

Cantina del Taburno del Gruppo Rillo protagonista al Vinitaly 2026 con degustazioni esclusive di vini del SannioCantina del Taburno e Cantina La Fortezza di Torrecuso, entrambe eccellenze enologiche del Gruppo Rillo, annunciano la partecipazione alla 56ª...

Temi più discussi: In Irpinia e Sannio il reddito delle famiglie è in crescita, ma il divario con le aree più sviluppate resta; Turismo accessibile: in Irpinia e Sannio in arrivo tour operator internazionali; Assemblea Elettiva dei Soci del CSV Irpinia Sannio ETS. Amore: Nelle aree interne della Campania nasce la cittadinanza attiva; Meteo migliora in Campania ma resta l’allerta in Irpinia e Sannio.

Irpinia Sannio, a Vinitaly 2026 oltre cento cantine, masterclass e focus su enoturismo e realtà virtualeAnche quest’anno la Camera di Commercio Irpinia Sannio sarà protagonista al Vinitaly con una presenza strutturata e coordinata che valorizza l’identità, la ... napolivillage.com

Irpinia e Sannio. Turismo accessibile, in arrivo tour operator da: Danimarca, Estonia e FranciaUn educational per operatori turistici, dal 16 al 18 aprile, segna un altro passo avanti del progetto D.A.M.A., realizzato da Cosy For You e approvato dalla Re ... teleradio-news.it