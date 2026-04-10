In Irlanda, da quattro giorni si registrano blocchi che coinvolgono manifestanti e automezzi lungo le strade principali e presso impianti di raffinazione. La situazione sta creando una carenza di carburante, con circa 500 distributori a rischio di restare senza scorte. Le proteste sono scaturite dall’aumento dei prezzi del carburante, causando disagi diffusi tra cittadini e operatori del settore.

L’Irlanda si trova nel pieno di un blocco logistico che dura da quattro giorni, con manifestanti che hanno preso di mira impianti di raffinazione e arterie stradali per denunciare l’impennata dei costi del carburante. La protesta, iniziata martedì con convogli che hanno paralizzato i flussi di traffico a Dublino, ha ora colpito i depositi strategici che garantiscono l’approvvigionamento delle stazioni di servizio in tutto il Paese. La gravità della situazione emerge dai numeri: oltre 100 distributori hanno già subito l’esaurimento delle scorte. Le proiezioni indicano un rischio concreto che il numero di punti vendita senza carburante raggiunga quota 500 entro la fine della settimana se le interruzioni ai rifornimenti non verranno rimosse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Irlanda, caos per il carburante: 500 distributori a rischio vuoto

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