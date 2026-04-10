In Iran, la situazione nel Golfo continua a essere seguita con attenzione, mentre l'esercito israeliano ha confermato di proseguire le operazioni militari in Libano. La tensione tra Stati Uniti e Israele si mantiene alta, con Washington che non ha ancora rispettato l'impegno a un cessate il fuoco in Libano. Di conseguenza, i negoziati previsti per domani in Pakistan sono stati rinviati.

Finché gli Usa non rispetteranno il loro impegno a un cessate il fuoco in Libano e Israele continuerà i suoi attacchi, i negoziati in programma per domani in Pakistan restano in sospeso. Lo afferma una fonte informata citata dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim, agenzia vicina ai Guardiani della rivoluzione, aggiungendo che "le notizie di alcuni media secondo cui la squadra negoziale iraniana sarebbe arrivata a Islamabad per negoziare con gli americani sono completamente false". Di seguito le principali notizie di oggi sulla guerra nel Golfo: Libano, il capo dell'IDF nel Sud: "Continuiamo a combattere" - "Le Forze di difesa israeliane (Idf) sono in stato di guerra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, la guerra nel Golfo in diretta. L'Idf: "Continuiamo a combattere in Libano"

Guerra Iran, missile su Tel Aviv fa 6 feriti. Nuovo raid Idf sul Libano - La diretta(Adnkronos) - Nuova giornata di guerra oggi, martedì 24 marzo, in Iran mentre sarebbero in corso colloqui tra gli Stati Uniti e il regime di Tehran.

La rappresaglia iraniana nel Golfo, allarme a Cipro e Israele bombarda anche in Libano

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L'annuncio del cessate il fuoco in Iran da parte del presidente Trump spinge il petrolio sotto i 100 dollari. Nonostante ciò, i prezzi riflettono ancora l'incertezza geopolitica, mantenendosi su livelli superiori rispetto al periodo pre-guerra Ma le news non finisc - facebook.com facebook

Per l’Europa, la tregua tra Stati Uniti e Iran non esaurisce il quadro della crisi mediorientale: il fronte tra Israele e Hezbollah resta attivo e continua a incidere sulla sicurezza regionale. Continua a leggere l'approfondimento x.com