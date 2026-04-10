Io Prevengo il truck della salute di Lilly conclude a Milano il tour lombardo

Il truck “Io Prevengo” di Lilly ha concluso il suo tour lombardo a Milano, in Piazza Duca d’Aosta. L'iniziativa itinerante aveva come obiettivo rendere la prevenzione cardiometabolica accessibile e gratuita per i cittadini della regione. Durante l’evento, sono state offerte consulenze e controlli gratuiti per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione. La tappa milanese ha chiuso il percorso iniziato in altre città della Lombardia.

MILANO (ITALPRESS) – Si è concluso a Milano, in Piazza Duca d’Aosta, il tour lombardo di “Io Prevengo”, l’iniziativa itinerante promossa da Lilly per rendere la prevenzione cardiometabolica accessibile, gratuita e vicina ai cittadini. Dopo aver attraversato le principali province della Lombardia, il truck della salute è arrivato nel capoluogo per l’ultima tappa, confermando l’obiettivo di favorire la diagnosi precoce e promuovere una maggiore consapevolezza sui corretti stili di vita. Il progetto si inserisce nel percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, di cui Lilly è Sponsor, con l’ambizione di lasciare un’eredità concreta in termini di salute e prevenzione per il territorio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Io Prevengo: il truck sanitario batte il divario Nord-SudL’iniziativa Io Prevengo porta un veicolo sanitario nelle piazze lombarde per offrire controlli gratuiti. “Io Prevengo”, Lilly porta la prevenzione cardiometabolica nelle piazze lombardeVARESE (ITALPRESS) – Ogni giorno, milioni di italiani convivono con rischi cardiometabolici silenziosi: circa 4 milioni hanno una diagnosi di... Si parla di: GIUNTA REGIONALE. GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, VENERDÌ 10 APRILE. Io Prevengo, il truck della salute di Lilly conclude a Milano il tour lombardoUltim'ora su ticinonotizie.it MILANO (ITALPRESS) – Si è concluso a Milano, in Piazza Duca d’Aosta, il tour lombardo di Io Prevengo, l’iniziativa itinerante promossa da Lilly per rendere la prevenzio ... ticinonotizie.it Monza clinica a cielo aperto: in Piazza San Paolo il truck della saluteScreening cardiometabolici gratuiti, consulenze nutrizionali e attività educative nel truck IO PREVENGO di Lilly in Piazza San Paolo. mbnews.it