Tra Brenda Lodigiani e Stefano De Martino si parla di un rapporto che, oltre alla collaborazione professionale, si sta sviluppando in modo più personale. Sebbene siano impegnati in progetti lavorativi, si nota una crescente vicinanza tra loro. In alcuni scambi pubblici, sono stati notati gesti e atteggiamenti che hanno alimentato l’attenzione su una possibile intesa tra i due. La natura del loro legame resta comunque legata agli impegni condivisi.

C'è un rapporto professionale tra Brenda Lodigiani e Stefano De Martino, ma il loro rapporto va anche oltre il lavoro. Lei è partecipato spesso a Stasera tutto è possibile, programma che lui conduce su Rai Due, ma più volte sono stati visti insieme anche altrove. Diverse le uscite che si sono concessi insieme negli ultimi tempi, infatti hanno iniziato subito a circolare le voci di un presunto flirt, c'è qualcosa tra loro o solo solo buoni amici? Lei in una recente intervista ha fatto sapere che vuole bene a Stefano De Martino, ha detto che lo stima e che sono amici. In realtà Brenda Lodigiani ha fatto breccia nel cuore del... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Intesa e complicità tra Stefano De Martino e Brenda Lodigiani: “Sta crescendo un sentimento speciale”

La sorella di Stefano De Martino conferma che sta con Brenda Lodigiani? Ecco cosa è successoC’è chi parla di semplice intesa professionale e chi, invece, è convinto che tra battute, sguardi e uscite insieme ci sia molto di più.

Il bacio tra Stefano De Martino e Brenda Lodigiani: tra i due c'è qualcosa?Durante una prova della prima puntata di Stasera tutto è possibile un fugace bacio "a stampo" scambiato tra Stefano De Martino e Brenda...

Stefano De Martino diviso tra due donne: attratto da Brenda Lodigiani, ma passa la serata con Belen

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De Martino e Lodigiani, la rivelazione: E’ attrazione fataleNel panorama della televisione italiana, Stefano De Martino continua a essere uno dei protagonisti più seguiti e discussi. Il conduttore di programmi di grande successo come Affari Tuoi e Stasera T ... quilink.it

“Solo per lui”. Martina Miliddi e Stefano De Martino, nessuno sapeva - facebook.com facebook

Stefano De Martino, su Instagram, ha pubblicato alcuni scatti dei due artisti che prenderanno parte al programma per devolvere il premio finale in beneficenza. #affarituoi x.com