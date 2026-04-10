Intermezzo di Primavera a Pozzuolo

Domenica 12 aprile alle 18 nell’Auditorium di Pozzuolo del Friuli si terrà il concerto intitolato “Intermezzo di Primavera – dal melodramma alla commedia del primo Novecento”. L’evento apre il calendario di Operaprima-Wien, un ciclo di spettacoli e iniziative culturali previsti per questa stagione. La serata propone un programma musicale dedicato a composizioni del primo Novecento, con un focus su intermezzi teatrali e melodrammatici.

Domenica 12 aprile alle ore 18.00 nell’Auditorium di Pozzuolo del Friuli, andrà in scena il prologo del ricco calendario di Operaprima-Wien con il concerto dal titolo: “Intermezzo di Primavera – dal melodramma alla commedia del primo Novecento”. Due grandi produzioni: i Cori dalle opere “Ernani”. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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