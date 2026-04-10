Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, si ferma nuovamente a causa di un risentimento muscolare al polpaccio. Dopo aver fatto il suo ritorno come titolare contro la Roma, il giocatore salterà la prossima trasferta contro il Como. L’infortunio lo costringerà a restare fuori dai campi per un certo numero di gare, senza specificare ancora la durata dell’assenza. La sua condizione sarà monitorata nei prossimi giorni.

Lautaro Martinez deve fermarsi di nuovo. Il capitano dell’Inter, rientrato dal primo minuto domenica contro la Roma dopo un mese e mezzo fuori per infortunio, salterà la trasferta di Como a causa di un risentimento muscolare al polpaccio. Il club nerazzurro ha diffuso una nota, sulle condizioni dell’argentino: “Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni”. Quante partite salterà Lautaro? Di sicuro l’attaccante nerazzurro contro il Como e nel successivo match casalingo contro il Cagliari, venerdì 17 aprile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Inter, si ferma di nuovo Lautaro Martinez: ecco quante gare salterà

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Inter, Lautaro Martinez si ferma di nuovo: risentimento al soleo, niente Como x.com