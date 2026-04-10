La corsa allo scudetto si concentra sul lago di Como, dove il Como di Cesc Fabregas affronta una sfida decisiva. La partita si inserisce in un finale di campionato ricco di tensione, con il Napoli e l'Inter coinvolte nella lotta per il titolo. La gara rappresenta un momento cruciale per la squadra di Fabregas, che punta anche alla qualificazione in Champions League. La partita si svolge in un clima di grande attesa e interesse.

La volata scudetto passa per il lago di Como e per quella. seduta dal dentista che è per tutti la sfida con la squadra di Cesc Fabregas, rivelazione della stagione a sua volta in lizza per un posto nella prossima Champions League in un finale di campionato che può regalare ancora tante emozioni. Sia Inter che Napoli hanno in calendario la trasferta al Sinigaglia. Chivu ci va subito, Conte si presterà a inizio maggio quando i giochi per il tricolore potrebbero essere ancora aperti. Per entrambe le contendenti quella con il Como rappresenta la salita più ripida nel calendario da qui al 24 maggio. Inutile girarci intorno. La capolista scenderà in campo e potrebbe farlo con soli 4 punti di vantaggio. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Inter o Napoli? Il Como di Fabregas arbitro della volata per lo scudetto

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