Insulti a Liliane Segre | scuse e risarcimenti

Un caso di insulti rivolti a Liliane Segre ha portato alla presentazione di lettere di scuse da parte degli autori e al versamento di somme di denaro alla Fondazione Memoriale della Shoah. Le persone coinvolte hanno riconosciuto le proprie responsabilità e hanno deciso di contribuire a favore di iniziative legate alla memoria dell’Olocausto. La vicenda ha attirato l’attenzione sui comportamenti online e sulla necessità di rispettare la memoria storica.

MILANO, 09 APR – Altri due “hater” della senatrice a vita Liliana Segre si sono scusati e hanno fatto pervenire un risarcimento. Passaggi che hanno portato alla remissione della querela, come è emerso dall’udienza del processo milanese con al centro l’accusa di diffamazione aggravata dall’odio razziale per raffiche di insulti via social alla sopravvissuta alla Shoah. Già per tre posizioni nella scorsa udienza, davanti alla sesta penale del Tribunale di Milano, era stato dichiarato il non doversi procedere per remissione delle querele. E si era saputo proprio di quel percorso con lettere di scuse, soldi versati in beneficenza alla Fondazione Memoriale della Shoah e altre proposte di risarcimenti, dai 500 fino ai duemila euro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Insulti a Liliane Segre: scuse e risarcimenti Lettere di scuse e risarcimenti per gli insulti a Liliana SegreLettere di scuse, soldi già versati in beneficenza alla Fondazione Memoriale della Shoah, altre proposte di risarcimenti, dai 500 ai duemila euro, e... Leggi anche: Shoah: insulti a Segre, dagli hater lettere di scuse e risarcimenti Insulti social a Liliana Segre, la senatrice a vita ritira alcune querele dopo scuse e risarcimenti Argomenti più discussi: Diffamazione e odio razziale, altri due 'hater' di Liliana Segre si scusano: proposti risarcimenti; Altri due 'hater' si scusano con Segre e risarciscono dopo insulti social. Insulti a Liliana Segre, altri due hater chiedono scusa alla senatriceHanno versato dei risarcimenti in beneficenza alla Fondazione Memoriale della Shoah. Questo ha portato alla emissione della querela, come è emerso dall'udienza del processo milanese con al centro l'ac ... rainews.it Insulti social a Liliana Segre dopo la cerimonia del 25 Aprile a Pesaro. Il figlio: «Valutiamo altre querele»«La più nazista di tutte», «vecchia il popolo italiano non ti vuole», «Una mantenuta da chi lavora, un parassita». Sono alcuni degli insulti comparsi sulle pagine social del Comune di Pesaro e del ... milano.corriere.it Alla fine pare ufficiale: Sergio Mattarella e Liliana Segre NON sono la stessa persona. - facebook.com facebook