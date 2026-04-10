Instagram cambia per i minori | arrivano in Italia gli account teen Come funzionano e quali sono le limitazioni

Instagram introduce in Italia gli account “teen” dedicati ai minori, con regole e limiti specifici. Questi nuovi profili prevedono restrizioni sui contenuti e sulla privacy, per tutelare gli adolescenti durante l’uso della piattaforma. La funzione si rivolge a utenti di età compresa tra i 13 e i 17 anni, e include strumenti di controllo per i genitori. La misura si inserisce in un quadro di regolamentazioni più ampio sul tema dei social e dei minori.

Adolescenti e social, la questione è complessa e sempre di più, per fortuna, al centro del dibattito. Lo sanno ovviamente anche dalle parti di Meta dove, per questo, provano a mettere ordine estendendo anche in Italia gli account “teen” già attivi in Paesi come Stati Uniti e Regno Unito. Il principio è semplice, almeno nelle intenzioni: portare sui social una logica simile a quella dei film “vietati ai minori di 13 anni”, rendendo i contenuti più prevedibili per le famiglie. Ridurre l’esposizione a contenuti sensibili. In concreto, tutti gli utenti sotto i 18 anni verranno inseriti automaticamente in questo sistema e non potranno modificarlo senza il consenso dei genitori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it WhatsApp apre ai minori di 13 anni, come funzionano gli account controllati dai genitoriWhatsApp cambia approccio sui minori e introduce un sistema ufficiale di account supervisionati dai genitori per gli utenti sotto i 13 anni d’età,... Leggi anche: WhatsApp per minori con controllo dei genitori: come funzionano i nuovi account supervisionati Temi più discussi: Instagram introduce in Italia i filtri per i minori: cosa cambia per gli under 18; Instagram cambia regole (e protezioni) per adolescenti, tutte le novità social; Instagram, cosa cambia da oggi per gli utenti dai 13 ai 18 anni; Instagram cambia tutto per i teenager: cosa potranno (e non potranno più) vedere. Instagram si ispira al cinema con la protezione 13+, cosa cambia per genitori e figliLa piattaforma si allinea agli standard cinematografici internazionali per garantire che i minorenni visualizzino solo contenuti adatti alla loro età. Riconoscerà i contenuti inappropriati, bloccando ... iodonna.it Instagram introduce nuovi filtri sicuri per adolescenti, ecco come funzionano e cosa cambia per i genitoriNuove regole Instagram 13+ per i teenager, cosa cambia in Italia Instagram introduce anche in Italia un modello di protezione ispirato alla classifica ... assodigitale.it Instagram cambia le regole: tutte le novità in arrivo - facebook.com facebook Instagram, cosa cambia da oggi per gli utenti under13 x.com