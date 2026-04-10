Negli ultimi giorni, Stefano De Martino ha attirato l'attenzione sui social media a causa di alcune critiche rivolte al suo conto su TikTok. Diversi utenti hanno definito il suo contenuto “insopportabile e sopravvalutato”, scatenando un acceso dibattito online. In risposta alle accuse, il ballerino e conduttore ha pubblicato un video di replica, sorprendendo molti con il suo modo di reagire.

Negli ultimi giorni Stefano De Martino è tornato al centro dell’attenzione, ma questa volta non per la TV. Il conduttore ha rilanciato la sua presenza su TikTok, conquistando milioni di visualizzazioni con video leggeri e ironici. Tra applausi e commenti entusiasti, però, non sono mancate critiche pesanti. Un utente lo ha definito “ insopportabile, esaltato, sopravvalutato ”. La risposta? Nessuna polemica, nessuna replica verbale: solo un gesto semplice che ha spiazzato tutti e fatto il giro del web. Ebbene sì, negli ultimi giorni Stefano De Martino ha pubblicato diversi video su TikTok, riscoprendo il social come spazio creativo e spontaneo. In poco tempo ha condiviso almeno cinque contenuti, quasi tutti capaci di superare il milione di visualizzazioni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Insopportabile e sopravvalutato”: pioggia di critiche a Stefano De Martino su TikTok, ma replica così e spiazza tutti

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De Martino è insopportabile e sopravvalutato: la replica del conduttore, il gesto sui socialStefano De Martino torna su TikTok e risponde con stile a una dura critica: il gesto del conduttore conquista i social. donnaglamour.it