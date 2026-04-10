Negli ultimi giorni Stefano De Martino è tornato al centro dell’attenzione, ma questa volta non per il suo lavoro in televisione. Le sue apparizioni sui social hanno scatenato una serie di commenti critici, con alcuni utenti che lo hanno definito “insopportabile e sopravvalutato”. De Martino ha risposto alle accuse con un video in cui ha spiegato alcuni aspetti della sua carriera, lasciando sorpresi molti spettatori.

Negli ultimi giorni Stefano De Martino è tornato al centro dell’attenzione, ma questa volta non per la TV. Il conduttore ha rilanciato la sua presenza su TikTok, conquistando milioni di visualizzazioni con video leggeri e ironici. Tra applausi e commenti entusiasti, però, non sono mancate critiche pesanti. Un utente lo ha definito “ insopportabile, esaltato, sopravvalutato ”. La risposta? Nessuna polemica, nessuna replica verbale: solo un gesto semplice che ha spiazzato tutti e fatto il giro del web. Ebbene sì, negli ultimi giorni Stefano De Martino ha pubblicato diversi video su TikTok, riscoprendo il social come spazio creativo e spontaneo. In poco tempo ha condiviso almeno cinque contenuti, quasi tutti capaci di superare il milione di visualizzazioni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Insopportabile e sopravvalutato”: pioggia di critiche a Stefano De Martino su TikTok, ma replica così e spiazza tutti

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De Martino è insopportabile e sopravvalutato: la replica del conduttore, il gesto sui socialStefano De Martino torna su TikTok e risponde con stile a una dura critica: il gesto del conduttore conquista i social. donnaglamour.it