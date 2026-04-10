Inps anche nel 2026 bonus nuovi nati 1.000 euro a bambino

L'Inps ha annunciato che anche nel 2026 sarà possibile richiedere il bonus nuovi nati, un sostegno economico di 1.000 euro per ogni bambino. La cifra viene erogata come bonus una tantum e si rivolge alle famiglie con un Isee per prestazioni familiari e inclusione non superiore a 40.000 euro. La misura riguarda sia i neonati nati nel 2026 sia i minorenni adottati nello stesso anno.

Per i nati nel 2026 e per i minorenni adottati nell'anno si potrà chiedere il bonus nuovi nati, una cifra una tantum pari a mille euro per le famiglie che hanno un Isee per prestazioni familiari e l'inclusione non superiore a 40mila euro. Lo chiarisce l' Inps con una circolare. Si può chiedere per i figli di cittadini italiani o di uno stato membro dell'Ue o per quelli figli di cittadini di uno Stato non appartenente all'Ue in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca di almeno sei mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Inps, anche nel 2026 bonus nuovi nati, 1.000 euro a bambino Bonus nuovi nati 2026, domande in stand by per il contributo da 1.000 euro: cosa succedeLe famiglie italiane in attesa del bonus nuovi nati 2026, si trovano attualmente di fronte a un blocco tecnico: la procedura telematica dell'INPS non... BONUS NUOVI NATI 2026: 1.000 euro dall’Inps | A chi spetta davvero Temi più discussi: Inps, anche nel 2026 bonus in busta paga a chi rinuncia alla pensione anticipata; Inps, anche nel 2026 bonus in busta paga per chi rinuncia a pensione anticipata; Bonus Maroni anche nel 2026 per chi sceglie di non andare in pensione: c'è un aumento in busta paga, quanto vale e chi può averlo; Bonus assunzioni 2026: la guida INPS - EC News - Area lavoro. Inps, anche nel 2026 bonus nuovi nati, 1.000 euro a bambinoPer i nati nel 2026 e per i minorenni adottati nell'anno si potrà chiedere il bonus nuovi nati, una cifra una tantum pari a mille euro per le famiglie che hanno un Isee per prestazioni familiari e ... ansa.it Bonus INPS 2026 legati all’ISEE: elenco di tutti quelli attivi e come richiederliLa spiegazione di quali sono i bonus INPS del 2026 correlati all'ISEE per le famiglie e i cittadini. Ecco l'elenco con i dettagli su come richiederli, a chi spettano e cosa prevedono per i beneficiari ... ticonsiglio.com Sono 213mila i trattamenti Inps in provincia, in calo per vecchiaia e superstiti. Gli importi restano più bassi rispetto alla media registrata in Lombardia - facebook.com facebook INPS: gli impegni istituzionali dal 6 all'11 aprile Sono due gli impegni che vedono impegnati il Presidente dell’Istituto Gabriele Fava e il Direttore generale Valeria Vittimberga Scopri di più rb.gy/nz9x7f x.com