Innovazione Pichetto | Regolamenti UE obsoleti rispetto alla realtà

Un rappresentante ha commentato che le norme europee e nazionali devono adattarsi a un ritmo di cambiamenti più rapido rispetto al passato. Ha sottolineato che i regolamenti attuali risultano ormai superati rispetto alle esigenze della realtà attuale. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento a Roma. Nessun dettaglio su eventuali iniziative legislative o reazioni ufficiali è stato fornito.

Roma, 10 apr. -(Adnkronos) - "Il meccanismo di regolamentazione a livello europeo, come a livello nazionale, deve adeguarsi ad una velocità di cambiamenti a cui non eravamo abituati. I meccanismi di regolamentazione, molto di dettaglio, per ragioni di procedure e trasparenza hanno tempi di attuazione molto lunghi e vengono superati dalla realtà in brevissimo tempo determinando un'obsolescenza dei criteri di intervento". Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin in occasione dell'incontro promosso da Adnkronos e Meta al Centro studi americani sul tema dell'innovazione tecnologica e della regolamentazione europea. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Innovazione, Pichetto: "Regolamenti UE obsoleti rispetto alla realtà" L’intesa Ue-India è uno schiaffo alla realtàLa specialità della casa dell’Unione europea, in qualsiasi campo, è il rifiuto della realtà. Pax Silica, Helberg attacca i regolamenti Ue: "Così l'Europa resta indietro"(Adnkronos) - L'Europa non deve modificare l'AI Act per aderire alla Pax Silica, ma così com'è rischia di compromettere la propria capacità di... Innovazione, Pichetto: Regolamenti UE obsoleti rispetto alla realtà(Adnkronos) - Il meccanismo di regolamentazione a livello europeo, come a livello nazionale, deve adeguarsi ad una velocità di cambiamenti a cui non eravamo abituati. I meccanismi di regolamentazion ... notizie.it Innovazione, Mazzetti (Meta): Allarga i diritti, semplificare norme UeRoma, 10 apr. - (Adnkronos) - L'innovazione allarga i diritti dei cittadini, li difende, li amplia. Pensiamo per esempio al diritto alla salute, ... iltempo.it