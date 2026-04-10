Infortunio Lautaro stop per il Capitano ma l’Inter lancia la sfida con il talento di Pio Esposito

L'infortunio di Lautaro Martinez, a causa di un risentimento muscolare al soleo, ha costretto il capitano a fermarsi. La squadra ha deciso di puntare sul giovane attaccante, Pio Esposito, che avrà l'opportunità di giocare nelle prossime partite. La situazione ha portato a un cambiamento nello schema offensivo della squadra, che ora si prepara a affrontare le sfide successive con questa nuova alternativa in attacco.

di Lorenzo Vezzaro Infortunio Lautaro, risentimento muscolare al soleo per l’argentino: spazio alla crescita del giovane attaccante nelle prossime partite.. L’ Inter deve fare i conti con una notizia pesante per il proprio reparto offensivo proprio in un momento cruciale della stagione. Durante l’allenamento odierno, Lautaro Martinez ha riportato un problema fisico che lo costringerà a restare ai box per le prossime tre o quattro partite. Tuttavia, non bisogna interpretare la mancanza dell’argentino come il segnale di una crisi imminente o di un periodo meno prospero per la squadra. Al contrario, questo stop forzato deve essere vissuto come... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Lautaro, stop per il Capitano ma l’Inter lancia la sfida con il talento di Pio Esposito Pio Esposito trascina l’Inter: a Udine brilla la coppia con Lautarodi Redazione Inter News 24Pio Esposito si sta rivelando l’arma in più per la squadra di Cristian Chivu, grazie a una straordinaria capacità di... Inter: Pio Esposito in attacco con Lautaro. Le ultime di formazionePerché discutere i dati, quando danno riscontri certi? Al momento, stando alle risposte ricevute dallo staff tecnico, Pio Esposito è davanti a tutto... Temi più discussi: Lautaro Martinez titolare con Roma? Inter spera, come sta dopo infortunio; L'Inter festeggia il ritorno di Lautaro Martinez: El Toro is back; Serie A, gli indisponibili della 32^ giornata; Infortunati Fantacalcio, chi torna dopo la sosta: Dybala, Zaccagni, Lautaro, Soulé, Neres, Vergara, Solomon, Scamacca, Koné, Odgaard, Belotti, Di Lorenzo, Dovbyk, Ferguson, Berisha, Addai e tutte le novità. Infortunio per Lautaro Martinez, risentimento muscolare per il capitano dell’Inter: quante partite saltaLautaro Martinez si ferma ancora. Il capitano dell'Inter ha un risentimento muscolare che lo costringe a saltare la gara di Como, quella interna con il ... fanpage.it FLASH | Inter, nuovo infortunio per Lautaro! I tempi di recuperoInfortunio Lautaro - Pessime notizie per l'Inter e per il fantacalcio: nuovo infortunio per Lautaro Martinez. L'attaccante ... fantamaster.it Tegola Inter: nuovo infortunio per Lautaro! Sarà fuori 15 giorni L'attaccante nerazzurro costretto a fermarsi nuovamente per un problema muscolare. Ha avvertito un fastidio al polpaccio sinistro, già interessato nelle scorse settimane... - facebook.com facebook Infortunio #Lautaro Le condizioni del capitano dell' #Inter x.com