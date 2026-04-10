Infortunio Cabal | il colombiano si è fermato in allenamento Quali le sue condizioni e cosa filtra verso Atalanta Juve

Durante l’allenamento, il giocatore colombiano ha accusato un fastidio all’adduttore sinistro e si è fermato. Le sue condizioni sono ancora da valutare, senza ulteriori dettagli ufficiali rilasciati finora. La notizia circola tra i membri del team e le fonti vicine alla squadra, mentre la società monitora la situazione del giocatore. Non sono stati comunicati tempi di recupero o eventuali esami medici in corso.

di Marco Baridon Infortunio Cabal, il colombiano si è fermato per un fastidio all’adduttore sinistro e le sue condizioni restano da valutare. Le ultime sul giocatore della Juve. Brutte notizie in casa Juventus. Nell’allenamento odierno, alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, si è fermato Cabal. Il colombiano è uscito anzitempo dalla seduta odierna per un problema fisico e la sua convocazione per la trasferta di Bergamo è assolutamente da escludere.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Stando alle ultime informazioni, Cabal è uscito antitempo dall’allenamento odierno per un fastidio all’adduttore sinistro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Cabal: il colombiano si è fermato in allenamento. Quali le sue condizioni e cosa filtra verso Atalanta Juve Infortunio Thuram: si ferma il centrocampista della Juventus in allenamento. Le sue condizioni e cosa filtra in vista del match con l’InterCalciomercato Milan, un nuovo talento nel mirino dei rossoneri: l’obiettivo è un difensore del Real Madrid! Calciomercato Juventus: tre colpi a... Infortunio Thuram, contusione in allenamento alla viglia dell’Inter. Le sue condizioni e cosa filtra sulla sua presenza per il derby d’ItaliaPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...