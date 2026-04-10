Informativa di Meloni alle Camere Vannacci | Governo rimarrà in carica l’alternativa sono i no TAV? Meglio di no - VIDEO
Il governo ha inviato un’informativa alle Camere, con la premier che ha ribadito che resterà in carica. Tra i commenti, un generale ha affermato che l’unica alternativa ai provvedimenti del governo sono i no TAV, e che sarebbe meglio di no. Inoltre, il generale ha dichiarato che anche il governo è insoddisfatto sulla sicurezza. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui contenuti specifici delle dichiarazioni.
Vannacci ha anche aggiunto: "Meloni si ritiene insoddisfatta riguardo alla sicurezza e così lo siamo anche noi. Il cambio di passo non c'è stato, come non c'è stato nel settore della immigrazione" Il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, ha commentato le parole della premier Giorgia M. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Informativa di Meloni alle Camere venerdì 10 aprile alle 9, la premier in Parlamento sulla situazione Governo dopo il referendumLa presidente del Consiglio si presenterà dunque in Parlamento per un'informativa sulla linea del governo.
Governo Meloni, l’informativa alle Camere della premier sull’azione dell’esecutivo: guerra e crisi energetica al centro: news in direttaLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo gli attacchi di Israele in Libano al convoglio Unifil, e la dura condanna della premier:...
Temi più discussi: Informativa sull'azione del Governo, il Presidente Meloni in Parlamento; Meloni in Aula per l'informativa alle Camere, opposizioni pronte allo scontro; Informativa Meloni su azione del Governo; Meloni in Parlamento: 'In Iran sfiorato il punto di non ritorno'.
Meloni in Parlamento oggi: l'informativa in direttaL’informativa della premier: Se crisi in Iran peggiora, sospendere il Patto di stabilità. No a lezioni di antimafia. La replica delle opposizioni. Conte: ... repubblica.it
Meloni in Aula: In Iran quasi punto di non ritorno. Se crisi continua no Patto StabilitàLeggi su Sky TG24 l'articolo Giorgia Meloni, dalle guerre al rilancio del governo: oggi l'informativa in Parlamento ... tg24.sky.it
Si è detto che l’informativa della Meloni di ieri in Parlamento è stata l’inizio della campagna elettorale. Benissimo. Noi la campagna elettorale la faremo così: con delle proposte chiare. - facebook.com facebook
Roma, l'informativa di Giorgia Meloni al Senato. La premier attacca le opposizioni: "Alla Camera insulti e quasi nessuna proposta reale, salvo dove mancano le coperture. Conto su di voi per un dibattito costruttivo". x.com