Informativa di Meloni alle Camere Vannacci | Governo rimarrà in carica l’alternativa sono i no TAV? Meglio di no - VIDEO

Il governo ha inviato un’informativa alle Camere, con la premier che ha ribadito che resterà in carica. Tra i commenti, un generale ha affermato che l’unica alternativa ai provvedimenti del governo sono i no TAV, e che sarebbe meglio di no. Inoltre, il generale ha dichiarato che anche il governo è insoddisfatto sulla sicurezza. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui contenuti specifici delle dichiarazioni.