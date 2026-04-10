Infermieri nelle scuole | Responsabilità sanitarie elevate ma restiamo Assistenti ATA Serve inquadramento adeguato

Una segnalazione inviata a Orizzonte Scuola mette in luce la presenza di infermieri nelle scuole, in particolare nei convitti e istituti di diverse parti del paese. Questi professionisti svolgono compiti legati alla gestione di responsabilità sanitarie che richiederebbero un inquadramento diverso rispetto a quello di assistenti ATA, ruolo in cui sono attualmente inseriti. La questione riguarda la definizione delle funzioni e delle responsabilità di queste figure all’interno del contesto scolastico.

Una segnalazione giunta alla redazione di Orizzonte Scuola riporta l’attenzione su una figura poco visibile ma strutturalmente presente in alcune realtà scolastiche: quella degli infermieri operanti nei convitti e negli istituti su tutto il territorio nazionale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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