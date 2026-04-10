India potenza emergente | evento a Roma su crescita opportunità e impatti globali

Il 16 aprile alle 17 si terrà a Roma un incontro presso il Centro Studi Americani, in via Michelangelo Caetani, 32. L’evento si intitola “India potenza emergente: crescita, opportunità e impatti globali” e mira a discutere dello sviluppo economico e delle conseguenze internazionali di questa crescita. La discussione coinvolgerà esperti e studiosi interessati alle dinamiche del Paese asiatico e alle sue ripercussioni a livello globale.

(Adnkronos) – Il prossimo 16 aprile alle 17 si svolgerà presso la sede del Centro Studi Americani, via Michelangelo Caetani, 32, Roma, l’evento “India potenza emergente: crescita, opportunità e impatti globali”. L'evento si propone di essere un confronto di alto livello sul ruolo dell’India come attore globale nei nuovi equilibri geopolitici ed economici, tra autonomia. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Evento su lavoro e formazione. L’assessore: "Un’occasione per trovare nuove opportunità" Roma, baby casting: un mercato in crescita tra opportunità, diritti e tutela dei minori.Roma, il Baby Casting: Tra Sogni, Cachet e una Nuova Frontiera del Lavoro Minorile Roma è il palcoscenico di un mondo sommerso, quello del baby... Argomenti più discussi: Centro Studi Americani: India potenza emergente, crescita, opportunità e impatti globali; L'India sarà cruciale in Medioriente | Libero Quotidiano.it. India potenza emergente: evento a Roma su crescita, opportunità e impatti globaliRoma, 10 apr. (Adnkronos) - Il prossimo 16 aprile alle 17 si svolgerà presso la sede del Centro Studi Americani, via Michelangelo Caetani, 32, Roma, l’evento India potenza emergente: crescita, opport ... lanuovasardegna.it Per chi ha qualcosa da direRoma, 10 apr. (Adnkronos) - Il prossimo 16 aprile alle 17 si svolgerà presso la sede del Centro Studi Americani, via Michelangelo Caetani, 32, Roma, l’evento India potenza emergente: crescita, opport ... ilfattoquotidiano.it Dopo 30 anni di globalizzazione, il mondo è governato da grandi potenze: Stati Uniti, Cina, Russia (presto anche India). Il bivio è semplice. O le nazioni europee diventano terra di conquista di queste potenze, oppure costruiscono la loro (la nostra potenza: l’E x.com Piccole Pillole di sana memoria e potenza: - Più d'una volta fecero (i Veneziani) disegno di farne (dell'Egitto) la conquista; consigliavala Marin Sanuto il vecchio, dicendo che quel possedimento li farebbe padroni dell'intero commercio dell'Oriente; che la comu - facebook.com facebook